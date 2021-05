Sex and the City nel revival arriva Sara Ramirez, sarà un personaggio di genere non binario

Nei mesi scorsi è stata annunciata una miniserie sequel/revival di Sex and the City ma in And Just Like that (questo il sottotitolo scelto) non tutte e quattro le amiche protagoniste saranno presenti. Kim Cattral, interprete di Samantha, ha scelto di non raggiungere Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei nuovi 10 episodi da 30 minuti che saranno girati la prossima estate a New York per HBO Max.

Serviva così una nuova amica, che potesse rispondere all’esigenza contemporanea di diversificare le storie da raccontare, di aprirsi a nuove esperienze e nuovi caratteri. Così la scelta è caduta su un volto conosciuto della tv, con una solida esperienza sulle spalle e capace di portare al ruolo tutta la propria forza e il proprio vissuto. Nel cast di Sex and the City…and Just Like That entra Sara Ramirez, volto noto per anni in Grey’s Anatomy, passata anche per Madam Secretary, di genere non binario come dichiarato nel 2016 dopo aver dichiarato di essere bisessuale durante Grey’s Anatomy.

Ramirez è Che Diaz un personaggio di genere non binario, dal pronome they/them in inglese, loro in italiano, comico da stand-up, queer e che gestisce un podcast cui partecipa spesso Carrie Bradshaw (Parker). Caratterizzato dal forte senso dell’umorismo e al contempo da un grande cuore con cui affronta il tema del genere, il loro podcast diventa in breve tempo molto popolare, rendendoli una componente centrale delle dinamiche dei nuovi episodi. E per chi volesse riguardare gli episodi originali, la serie completa di Sex and the City è su Sky On Demand e Now in streaming.

Sex and the City

Michael Patrick King, produttore della serie, ha spiegato come Sara Ramirez è un talento unico “capace di unire comicità e componente drammatica e siamo entusiasti di sviluppare questo nuovo personaggio per la serie“.

Il sequel revival di Sex and the City intitolato …And Just Like That racconterà come sono cambiate le vite delle protagoniste e al contempo le vite di tutti oggi, nel 2020, soffermandosi sul fatto che se la vita, l’amicizia, le relazioni erano complicate quando le protagoniste avevano 30 anni, oggi che hanno 50 anni sono ancora più complicate.

A scrivere i nuovi episodi sono stati chiamati Samantha Irby già dietro Shrill, Work in Progress e Tuca & Bertie; Rachna Fruchbom che ha lavorato a Parks and Recreation e Fresh off the Boat; Keli Goff che ha scritto per Black Lightining e Being Mary Jane; Julia Rottenberg e Eliza Zuritsky che già avevano lavorato alla serie originale e a Divorce con Sarah Jessica Parker.

Nel cast ci sarà John Corbett che dalla terza alla sesta stagione e nel secondo film della serie è stato Aidan Shaw che ha avuto una relazione con Carrie. Non dovrebbe invece esserci Mr. Big interpretato da Chris Noth.