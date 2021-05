Sex and the City, e alla fine torna anche Mr. Big: Chirs Noth sarà nel revival

And Just Like That anche Mr. Big sarà nel sequel revival di Sex and the City. Sembrava un’esclusione eccellente, seconda all’assenza di Charlotte/Kim Cattrall e invece alla fine anche l’iconico personaggio che nonostante gli alti e i bassi ha fatto sempre parte della vita di Carrie, sarà nelle nuove puntate prodotte per HBO Max e attualmente in fase di produzione.

Le trattative tra la produzione e l’attore che interpreta Mr. Big, Chris Noth, andavano avanti ormai da tempo anche se più volte nei diversi articoli che arrivavano dagli USA, tra le indiscrezioni, tra le voci più o meno ufficiali, sembrava che Mr. Big non sarebbe dovuto tornare. E invece il personaggio non poteva non far parte degli elementi che caratterizzano la vita, l’amore e l’amicizia di un gruppo di donne nei loro cinquant’anni, dopo averne caratterizzato il periodo dei 30 (e dintorni).

Naturalmente al momento, anche per non anticipare le nuove puntate da 30 minuti, non è chiaro quale sia lo stato del rapporto tra Carrie (Sarah Jessica Parker) e Mr. Big. Come i fan ricorderanno bene la loro relazione ha a lungo caratterizzato la serie e il personaggio era presente nel secondo film di Sex and the City (ma non nel primo).

Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie e dei nuovi episodi And Just Like That…., ha commentato con entusiasmo l’ingaggio “come avremmo potuto realizzare un nuovo capitolo di Sex and the City senza Mr. Big?“. North ritroverà oltre a Sarah Jessica Parker anche Cynthia Nixon e Kristin Davis (mentre come già detto non ci sarà Kim Cattrall). Nel cast ci sarà anche John Corbett che riprenderà il ruolo di Aidan con cui Carrie ha avuto in passato una relazione.

Recentemente è stata annunciato che tra i nuovi personaggi della serie ci sarà che Diaz un personaggio non binario interpretato daSara Ramirez ex di Grey’s Anatomy, che nei nuovi 10 episodi avrà un podcast in cui interverrà spesso Carrie. La serie revival negli USA è stata ordinata da HBO Max, al momento non è possibile fare previsioni ma in Italia potremmo vederla su Sky e NOW.