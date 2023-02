Disney+ a marzo 2023 vede, come ampiamente prevedibile, il ritorno di Grey’s Anatomy e Station 19 che tornano con gli episodi settimanali a un mese di distanza dagli Stati Uniti e dalla loro ripartenza su ABC. E per Grey’s Anatomy è l’avvio dell’era “post Meredith” visto che il settimo episodi è proprio quello dell’addio (o meglio arrivederci) del personaggio interpretato da Ellen Pompeo. Meredith tornerà nel finale di stagione, e in caso di probabile rinnovo sembra che Ellen Pompeo possa tornare come guest star in alcuni episodi. Ma a marzo 2023 su Disney+ arrivano anche Up Here e Unprisoned con le prime stagioni complete in contemporanea con gli Stati Uniti.

Disney+ Marzo 2023 le nuove serie tv in streaming

1 Mercoledì

The Mandalorian s.3 (episodi settimanali), dopo una lunga attesa tornano gli episodi della serie tv nell’universo di Star Wars; un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin viaggia ormai insieme a Grogu, mentre la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro.

Abbott Elementary s.2 (primi dieci episodi), tornano gli insegnanti della scuola elementare pubblica che devono fare i conti con l’assenza di fondi e un sistema scolastico di Philadelphia e degli Stati Uniti che sembra limitare il loro potenziale.

10 Venerdì

Unprisoned s.1: in contemporanea con gli USA arriva la prima stagione completa di una comedy con Kerry Washington e Delroy Lindo. Una psicologa e mamma figlia, deve fare i conti con il ritorno del padre, appena uscito di prigione e che va a vivere con loro.

22 Mercoledì

Grey’s Anatomy s.19: la serie riprende dall’episodio sette a un mese di distanza dagli USA, sarà l’episodio in cui lo staff dell’ospedale saluta Meredith Grey (Ellen Pompeo) pronta a trasferirsi a Boston dopo aver accettato la proposta di Jackson Avery di guidare una ricerca sull’Alzheimer.

Station 19 s.6: lo spinoff di Grey’s Anatomy riprende dal settimo episodio con diverse situazioni rimaste in sospeso nelle vite personali e professionali dei diversi personaggi.

What We Do in the Shadows s.4 (tutti gli episodi)

24 Venerdì

Up Here s.1: in contemporanea con gli Stati Uniti dove sarà rilasciata su Hulu, arriva una commedia romantica musicale ambientata a New York nel 1999. Una straordinaria coppia ordinaria, si innamora ma è frenata da ricordi, ossessioni, paure che vivono nella loro testa capendo che sono proprio loro l’ostacolo più grande alla felicità. La serie è creata da Steven Levenson e Danielle Sanchez-Witzel, ispirata al romanzo di Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez.

29 Mercoledì

Kindred, s.1: dal romanzo di Octavia E. Butler è la storia di Dana James, giovane donna nera e aspirante scrittrice, che ha cambiato vita e si è trasferita a Los Angeles inseguendo un futuro che per una volta possa sentire davvero suo. Improvvisamente si ritrova indietro nel tempo, in una piantagione del XIX secolo un luogo legato alla sua famiglia. Il passato e il presente si fondono inseguendo un amore interraziale, mentre lotta per affrontare segreti della sua famiglia. La serie è stata cancellata dopo una sola stagione rilasciata a dicembre su Hulu.

Disney+ Marzo 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di marzo 2023 su Disney+ prosegue l’appuntamento settimanale del mercoledì con gli episodi di 9-1-1 sesta stagione, di Big Sky, di The Resident e di Wu-Tang and American Saga iniziati nelle settimane precedenti. Prosegue anche la prima stagione di Daily Alaskan (Alaska Daily in originale) la serie tv di ABC con Hilary Swank nei panni di una giornalista investigativa che dopo un imprevisto lavorativo riparte dall’Alaska dove finirà per indagare su una serie di sparizioni misteriose. La serie è arrivata non annunciata dal 15 febbraio.

Disney+ Marzo 2023 non solo serie tv

Il 3 marzo su Disney+ arriva il documentario Sei Tu, Michael? che racconta la storia di Spencer Matthews fratello di Michael che nel 1999 scomparve dopo aver raggiunto la vetta dell’Everest e non fu mai più ritrovato. All’epoca Spencer era un ragazzino inglese di 10 anni, vent’anni dopo riceve la foto di un cadavere e decidere di partire affrontando sfide inaspettate.

L’8 marzo arriva Bear Grylls Celebrity Edition: La sfida in cui l’esperto di tecniche di sopravvivenza, insegna ad alcune star alcune abilità fondamentali per sopravvivere in situazioni estreme.