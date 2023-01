The Mandalorian, la stagione 3 su Disney+ dal 1° marzo 2023: il trailer ufficiale

Avevamo un’idea più o meno precisa di quando la terza stagione di The Mandalorian avrebbe debuttato in tutto il mondo su Disney+, ma oggi abbiamo l’ufficialità: i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino dal 1° marzo 2023.

In casa Disney+ non si sono limitati ad annunciare la data di uscita dei nuovi episodi della fortunata serie ambientata nell’universo di Star Wars, ma con l’occasione è arrivato anche il primo trailer che anticipa le nuove avventure che Din Djarin e Grogu dovranno affrontare nella terza stagione di The Mandalorian.

La sinossi ufficiale diffusa da Disney+ resta molto sul vago:

I viaggi del mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Una volta era un cacciatore di taglie solitario, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a guidare la galassia in una direzione distante dal suo passato oscuro. Il mandaloriano incontrerà nuovi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grugu proseguono il loro viaggio.

Chi non si è perso neanche un episodio delle tante serie tv ambientate nell’universo di Star Wars saprà già che dopo la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian, Din Djarin e Grogu si sono riuniti nel corso di un episodio di The Book of Boba Fett, disponibile su Disney+, e quello è stato anche il momento in cui abbiamo fatto la conoscenza del personaggio interpretato da Christopher Lloyd, che sarà una delle guest star dei nuovi episodi.

La terza stagione di The Mandalorian, infatti, sarà ambientata dopo gli eventi di The Book of Boba Fett e qualche personaggio già visto nella serie farà qualche apparizione anche in The Mandalorian. È il caso di Temuera Morrison e Ming-Na Wen, che si uniranno al cast che già conosciamo: Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Titus Welliver e Rosario Dawson, oltre ovviamente a Pedro Pascal nel ruolo del protagonista assoluto insieme al piccolo Grogu.

Ecco il trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian: