Il mese di Dicembre su Disney+ ci accompagna alle festività natalizie con una serie di titoli rivolti a tutta la famiglia, carichi di speranza e ottimismo come The Big Leap – Un’altra Opportunità con cui si apre il mese. Negli ultimi giorni del mese arriva invece The Book of Boba Fett un nuovo capitolo di Star Wars inserito nello stesso universo di The Mandalorian. Ma vediamo tutto quello che è in arrivo a Dicembre su Disney Plus.

Disney Plus le serie tv in streaming a Dicembre

A Dicembre su Disney+ arrivano nuove serie tv inedite e titoli che arrivano ad arricchire il catalogo della piattaforma. Ma vediamo tutte le date da tenere d’occhio di dicembre:

1 – The Big Leap – Un’altra opportunità s.1 (ep. settimanali)

Nuova serie tv che arriva dal canale in chiaro Fox, un dramedy sulle seconde opportunità con al centro un gruppo di persone con il sogno della danza abbandonato da tempo che partecipano a un reality per realizzare il Lago dei Cigni.

Un padre conservatore si ritrova al centro di una famiglia di sole donne tra moglie e figlie; con Tim Allen

Un detective si trasferisce in Florida per cercare uno stile di vita più rilassato ma si ritrova a gestire casi complicati

Serie spagnola su tre donne trentenni, diverse ma unite, un racconto sulla loro vita tra gioie, paure, sessualità

Serie australiana con Ioan Gruffudd con al centro il patologo legale Daniel Harrow che ha un totale disprezzo per l’autorità ma una profonda empatia con i morti

Reboot della serie omonima anni ’80 (conosciuta in Italia come Blue Jeans), sempre ambientata negli anni ’60, ma riletta in chiave afro-americana, con al centro una famiglia di classe media che vive a Montgomery in Alabama; la loro storia è raccontata attraverso gli occhi del dodicenne Dean.

Spinoff di The Mandalorian, inserito nell’universo Star Wars, è un’avventura con protagonista il cacciatore di taglie Boba Fet e la mercenaria Fennec Shand che provano a trovare il proprio posto nel mondo del crimine; nel cast Temuera Morrison e Ming-Na Wen

Disney Plus gli episodi di Grey’s Anatomy a Dicembre

Distribuita con circa un mese di ritardo rispetto agli USA, Grey’s Anatomy 18 ha debuttato con il primo episodio il 27 ottobre su Disney+. Ecco quanti episodi saranno rilasciati settimanalmente, ogni mercoledì, a dicembre secondo la programmazione rilasciata dalla piattaforma:

8/12 Grey’s Anatomy 18×05

15/12 Grey’s Anatomy 18×06

Disney Plus gli episodi settimanali di Dicembre

Fin dal suo esordio Disney+ si è caratterizzata per la scelta di inserire le novità in catalogo con episodi settimanali, da affiancare ai titoli inseriti in catalogo e a quelle serie tv caricate con le stagioni complete. Vediamo quindi le serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano a dicembre, oltre a Grey’s Anatomy:

fino al 22 dicembre Hawkeye, la serie tv Marvel in 6 episodi con al centro il personaggio di Occhio di Falco

la serie tv Marvel in 6 episodi con al centro il personaggio di Occhio di Falco fino al 22 dicembre Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza

ogni mercoledì The Resident s.5

s.5 ogni mercoledì American Horror Story: Double Feature

Disney Plus Dicembre: i titoli per le feste

Quale miglior piattaforma di Disney+ per cercare titoli per il periodo di festa? Oltre ai tanti film, speciali presenti nel catalogo a dicembre arrivano Canto di Natale di Topolino (il 3), Un Natale per Paperino (il 10), Topolino e Minni – Il desiderio di Natale (il 24), Natale…di Nuovo? (il 24).

Nel catalogo delle serie tv segnaliamo un po’ di titoli da vedere con tutta la famiglia nei giorni di festa:

Hawkeye (completa proprio a ridosso del Natale)

(completa proprio a ridosso del Natale) Modern Family, Black-ish, American Housewife per un Natale con risate in famiglia

Ecco i Muppets

Elena, Diventerò Presidente

Glee

High School Musical: Il Musical: La serie

La Misteriosa accademia dei Giovani Geni

Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco

Disney Plus cartoni animati, show e documentari di Dicembre

Il catalogo dell’intrattenimento di Disney+ non è solo dedicato a film e serie tv ma include documentari, cartoni animati, programmi per bambini e non solo. Per esempio dall’8 dicembre arriva Benvenuto sulla Terra una serie in sei episodi con Will Smith alla scoperta dei segreti della Terra, diretto da Darren Aronofsky.

Keke Palmer conduce Foodtastic, disponibile dal 15 dicembre, una gara globale con artisti che creano scene e sculture soltanto con il cibo. Arrivano poi la quarta stagione di Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir dal 1° dicembre, la terza stagione di Ducktales dall’8 dicembre, la terza stagione di Elena di Avalor e la seconda di Sydney to the Max dal 22 dicembre.

Infine il 31 dicembre arrivano tre serie documentario realizzate da ESPN: No Crossover Allen Iverson; Small Potatoes Who Killed the USFL? e Silly little Game.