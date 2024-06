Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 18 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 18 giugno 2024: la gioia del ritrovamento del bambino

Il bambino di Pia viene ritrovato

Abel (Alejando Vergara), Manuel e Jana riescono a far uscire il bambino dal convento di Villalquino e a riportarlo alla madre. Donna Pia (Maria Castro) è felicissima che tutto si sia finalmente risolto, che abbia recuperato suo figlio e che la sua salute stia migliorando di giorno in giorno ed è per questo che chiede al dottor Bueno di darle il suo benestare per tornare al lavoro.

Antonio sempre più scettico su Martina

Antonio de Carvajal y Cifuentes ha dei dubbi sul passato di Martina (Amparo Piñero) e chiede a Manuel e Curro (Xavi Lock) se la ragazza abbia avuto molti pretendenti. Martina, infastidita da queste domande, affronta una volta per tutte il giovane erede.

Le preoccupazioni di Petra

Feliciano comunica alla sorella che sono riusciti a recuperare il figlio di Pia. Petra (Marga Martinez) teme che la Marchesa lo scopra da qualcun altro e ancor prima di riuscire a riportarle lei la notizia, don Romulo (Joaquìn Climent) le comunica che la marchesa deve parlare con urgenza. La duchessa de Los Infantes lascia La Promessa dopo aver definito tutti dettagli sul futuro della gravidanza di sua figlia.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.