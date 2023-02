Grandi novità a Italia’s Got Talent. L’edizione del talent show che sarà proposta tra qualche mese in esclusiva su Disney+ vedrà un cast parzialmente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno, quando il titolo andava in onda su Sky Uno.

In particolare, cambierà mezza giuria. Se l’anno scorso dietro il bancone per giudicare tutte le esibizioni insieme ai confermatissimi Frank Matano (dal 2015) e Mara Maionchi (dal 2019) c’erano Federica Pellegrini ed Elio, stavolta toccherà ad Elettra Lamborghini e a Khaby Lame, l’influencer senegalese naturalizzato italiano più seguito al mondo su Tik Tok, dove conta più di 154 milioni di follower (su Instagram ne ha quasi 80 milioni su Instagram). Per quest’ultimo si tratta dell’esordio in un programma televisivo.

Non è finita qui. Italia’s Got Talent cambia anche nella conduzione. Infatti, al timone delle nuove puntate non ci sarà più Lodovica Comello, bensì la coppia formata da Aurora Leone e Gianluca Colucci, in arte Fru, due dei The Jackal. Una coppia, nata sui social, che in tv ha partecipato a Pechino Express come “Gli sciacalli” (si è classificata al terzo posto).

Oggi presso il teatro Gesualdo di Avellino sono iniziate le registrazioni. Al momento non è stata comunicata ufficialmente la data di messa in onda della nuova edizione, la tredicesima italiana (l’esordio fu su Canale 5 con Maria De Filippi in giuria e Geppi Cucciari e Simone Annichiarico in conduzione) del format basato sull’originale anglo-statunitense Got Talent ideato da Simon Cowell.