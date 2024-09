Un gruppo affiatato, com’è giusto che sia, per affrontare le emergenze che li vedono in prima linea ogni giorno: sono i personaggi interpretati dal cast di Sempre al tuo fianco, la nuova fiction che Rai 1 propone a partire da domenica 15 settembre 2024.A guidare il gruppo di interpreti c’è Ambra Angiolini, al ritorno su

Un gruppo affiatato, com’è giusto che sia, per affrontare le emergenze che li vedono in prima linea ogni giorno: sono i personaggi interpretati dal cast di Sempre al tuo fianco, la nuova fiction che Rai 1 propone a partire da domenica 15 settembre 2024.

A guidare il gruppo di interpreti c’è Ambra Angiolini, al ritorno su una fiction generalista dopo Il silenzio dell’acqua, ma vista l’anno scorso in Gigolò per caso. Al suo fianco Andrea Bosca, visto in numerose fiction italiane e che sembra abbia avuto una relazione proprio con Angiolini, finita nei mesi scorsi. Da segnalare anche la presenza di Peppino Mazzotta (Il Commissario Montalbano), Fortunato Cerlino (Gomorra-La serie), Tecla Insolia e Gaia Messerklinger, quest’ultima anche nel case di Don Matteo 14.

Il cast di Sempre al tuo fianco

Ambra Angiolini è Sara Nobili: la protagonista. Sara è responsabile del Rischio Vulcani, ha partecipato a ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile e ora potrebbe essere promossa a Capo delle Emergenze.

è Sara Nobili: la protagonista. Sara è responsabile del Rischio Vulcani, ha partecipato a ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile e ora potrebbe essere promossa a Capo delle Emergenze. Andrea Bosca è Renato Lussu: stimato medico e ricercatore, nonché compagno di Sara. È lui la possibile altra scelta per il ruolo di Capo delle Emergenze;

è Renato Lussu: stimato medico e ricercatore, nonché compagno di Sara. È lui la possibile altra scelta per il ruolo di Capo delle Emergenze; Peppino Mazzotta è Massimo Caruso: ex marito di Sara e padre di sua figlia. È ancora legato alla moglie;

è Massimo Caruso: ex marito di Sara e padre di sua figlia. È ancora legato alla moglie; Tecla Insolia è Marina Caruso: figlia di Sara e Massimo, non va molto d’accordo con Renato, ma pian piano si avvicina a lui grazie alla passione in comune per i temi ambientalisti;

è Marina Caruso: figlia di Sara e Massimo, non va molto d’accordo con Renato, ma pian piano si avvicina a lui grazie alla passione in comune per i temi ambientalisti; Fortunato Cerlino è Egidio Merlo: biologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente;

è Egidio Merlo: biologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente; Luigi Fedele è Federico Urbani: stagista neolaureato in fisica quantistica;

è Federico Urbani: stagista neolaureato in fisica quantistica; Alessandro Tedeschi è Victor Paoli: responsabile delle associazioni di volontariato;

è Victor Paoli: responsabile delle associazioni di volontariato; Gaia Messerklinger è Ginevra Carbone: responsabile della comunicazione.