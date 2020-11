Nuova stagione e nuova indagine al via, per i due protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua 2, seconda stagione della fiction targata Canale 5, che torna finalmente a trasmettere serialità italiana. Da questa sera, 27 novembre 2020, alle 21:20, potremo rivedere Luisa Ferrari ed Andrea Baldini, i due investigatori interpretati da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Co-prodotta da Rti e Garbo Produzioni, la seconda stagione è composta da otto episodi, in onda per quattro prime serate, dirette da Pier Belloni. Le riprese, anche questa volta, si sono svolte in Friuli Venezia Giulia, Regione che accoglie la fittizia cittadina di Castel Marciano.

Le anticipazioni della prima puntata

Il silenzio dell'acqua 2 | Da venerdì in prima serata su #Canale5 Un incontro, una bambina rimasta sola e la decisione: volerle bene ❤️La seconda stagione de #IlSilenzioDellAcqua vi aspetta venerdì, in prima serata su #Canale5, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti 🌊Fiction Mediaset Posted by Mediaset Play on Monday, November 23, 2020

Nei primi due episodi, assistiamo al ritorno di Luisa a Castel Marciano. La donna, tornata a Trieste dopo aver risolto il caso della prima stagione, è sempre rimasta in contatto con Andrea, da poco promosso alla Omicidi di Trieste.

Proprio per festeggiare la promozione, Luisa decide di andarlo a trovare ma, lungo la strada, di notte, s’imbatte in Giulia (Jessica Claudia Paun), bambina di sei anni sola e febbricitante. La bambina è figlia di Sara Liverani (Margherita Laterza), giovane madre appena uccisa nel suo appartamento, dove viveva con la piccola e con il figlio Luca (Pietro Belloni), anche lui ucciso.

Sara è stata assassinata a coltellate, Luca con un colpo d’arma da fuoco: un duplice omicidio che porta Luisa ed Andrea ad unire nuovamente le forze per scoprire il colpevole. Il primo indiziato è Rocco (Giulio Corso), ex di Sara e padre di Luca e Giulia. L’uomo, pugile a fine carriera, era da tempo in crisi con Sara, soprattutto dopo che aveva perso la custodia dei figli.

Il carattere scontroso di Rocco e le sue difficoltà a prendersi cura di Giulia non lo mettono in una buona posizione: diventa quindi il sospettato principale dell’omicidio. Ma Salvatore (Alessandro Cremona), suo padre, gli fornisce un alibi: Luisa ed Andrea devono seguire altre piste.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile seguire Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.