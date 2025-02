Mediaset non si è dimenticata di Segreti di Famiglia, la dizi turca la cui messa in onda ha avuto fino ad oggi un andamento un po’ travagliato. Presto non sarà così, almeno per gli amanti delle visioni in streaming: TvBlog è infatti in grado di anticipare che Segreti di famiglia sta per diventare un’esclusiva di Mediaset Infinity, che da marzo pubblicherà i nuovi episodi, quelli non ancora trasmessi in tv.

Segreti di famiglia ha debuttato a giugno 2024 nella prima serata di Canale 5, che l’ha mandata in onda per tutta l’estate. Poi, a novembre dello stesso anno, la decisione di riportarla in tv, ma in day time, al posto di Endless Love, che avrebbe dovuto traslocare in prime time.

Segreti di famiglia su Canale 5, le foto Guarda le altre 11 fotografie →

Così, però, non è andata: dopo pochi giorni dal debutto nel pomeriggio, Segreti di Famiglia è stato nuovamente sospeso, rimettendo Endless Love nella sua solita collocazione. Gli ascolti di Segreti di Famiglia non sono stati considerati sufficienti per restare in quella fascia anche se, va detto, la sua permanenza in day time non è stata così duratura da poterne trarre un bilancio completo. La serie, poi, è andata in onda in seconda serata, dopo la puntata serale di Endless Love, fino a prima di Natale.

Per Segreti di Famiglia, ora, è pronto uno spazio apposito su Mediaset Infinity: come già accaduto con My Home My Destiny, la piattaforma da marzo pubblicherà un episodio inedito al giorno, cominciando dal numero 46, ovvero da dove la storia si è interrotta in tv. Da quando abbiamo appreso, Mediaset Infinity avrà in esclusiva sicuramente i restanti episodi della prima stagione, composta in tutto da 111 episodi nell’edizione italiana.

Segreti di Famiglia tornerà in onda su Canale 5? Per ora la sua collocazione in palinsesto non è prevista, ma mai dire mai: come già accaduto con My Home My Destiny, anche questa dizi turca potrebbe trovare nuovamente spazio nel daytime in futuro, a seconda degli slot che si libereranno: Segreti di Famiglia potrebbe quindi tornare in onda in estate, oppure prendere il posto di My Home My Destiny una volta che questo si concluderà. Oppure, anche questa un’ipotesi da tenere in considerazione, Segreti di Famiglia continuerà ad essere un’esclusiva di Mediaset Infinity.