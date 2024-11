Nuovo cambio di programmazione nei daytime di Canale 5, che saluta Endless Love, promosso in prima serata, e accoglie i nuovi episodi di Segreti di famiglia, già visto in prima serata l’estate scorsa

Un nuovo riassetto per il daytime di Canale 5, almeno sul fronte delle soap opera. Se Beautiful resta ovviamente intoccabile e My Home My Destiny continua ad andare in onda con i “mini episodi” (ma la serie è già disponibile su Mediaset Infinty), la vera novità riguarda Endless Love, la dizi turca che dal marzo 2024 ha preso il posto nel palinsesto pomeridiano di Terra Amara e che, ora, ne segue le orme: Endless Love si sposta infatti definitivamente in prima serata.

Endless Love in prima serata al giovedì (ma non solo…)

A partire da giovedì 14 novembre, dunque, le avventure di Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) potranno essere seguite solo in prime time. Proprio come avvenuto con Terra Amara, che si era fatto conoscere nella fascia pomeridiana, anche questa soap turca ha evidentemente conquistato il pubblico e convinto Canale 5 a promuoverla di sera.

Attenzione, però: sempre imitando la stessa programmazione di Terra Amara, Endless Love non abbandonerà del tutto il daytime. La soap, infatti, andrà in onda anche al sabato pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:30, facendo così da traino a Verissimo, che spesso ha ospitato i protagonisti della serie.

Quando finisce Endless Love?

Questa programmazione inevitabilmente rallenta il numero di episodi mandati in onda durante la settimana e, quindi, allunga anche i tempi per la conclusione della serie. Attualmente Canale 5 sta trasmettendo gli episodi della seconda stagione, che è anche l’ultima.

Per ora non c’è una data per il finale di Endless Love, ma è probabile che l’ultima puntata della serie vada in onda tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2025, quindi circa ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima puntata della serie.

Segreti di famiglia al posto di Endless Love

Al posto di Endless Love, Canale 5 decide di puntare su un titolo che il pubblico già conosce: da lunedì 11 novembre, infatti, alle 14:10 ci sarà Segreti di famiglia, serie che l’ammiraglia Mediaset ha mandato in onda l’estate scorsa in prima serata, la domenica.

Se lunedì 11 sarà trasmesso una sorta di “riassuntone” della serie, da martedì 12 prenderanno il via gli episodi in prima tv. Ad oggi è stata mandata in onda solo la prima parte della prima stagione: in tutto, Segreti di famiglia è composto da 95 puntate nell’edizione turca, che diventano 285 in quella italiana.

Segreti di famiglia anche in prime time

Segreti di famiglia tornerà anche in prima serata: alla soap sarà destinata ancora una volta la collocazione della domenica sera, da dicembre, subito dopo la fine de La Rosa della Vendetta, i cui episodi ora in onda sono quelli finali.

Così facendo, quindi, Segreti di famiglia avrà a disposizione i pomeriggi dei giorni feriali e la domenica sera per farsi conoscere e riconoscere dal pubblico: con la messa in onda ferma da fine agosto scorso, ci vorrà del tempo prima che il pubblico riprenda confidenza con i personaggi e le storie della serie.