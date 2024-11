Dietrofront di Canale 5 per il proprio daytime e per le proprie soap opera turche: Endless Love torna anche nel pomeriggio, mettendo così da parte Segreti di famiglia. La decisione è stata presa dall’ammiraglia Mediaset senza troppe comunicazioni e, sopratutto, all’improvviso, tant’è che Endless Love è tornato nel palinsesto pomeridiano già ieri, giovedì 22 novembre 2024, senza neanche aspettare la fine della settimana.

Segreti di famiglia sospeso a sorpresa

Cosa è successo? Visto i buoni risultati in termini di ascolto, Canale 5 aveva deciso, poco prima di metà novembre, di spostare Endless Love alla sola prima serata (fatta eccezione la messa in onda degli episodi del sabato pomeriggio), rendendo la dizi turca un prodotto da prime time a tutti gli effetti.

Al suo posto, dall’11 novembre, dalle 14:10 alle 14:45 è andato in onda Segreti di famiglia, altra serie turca che aveva debuttato in estate in prima serata e che, nelle intenzioni di Canale 5, avrebbe dovuto occupare lo slot pomeridiano per molto tempo, considerata la consistente quantità di episodi di cui è composta.

Così è stato esattamente per otto giorni: mercoledì 20 novembre è andata in onda l’ultima puntata pomeridiana di Segreti di famiglia, che il giorno successivo era stata sostituita dagli episodi in prima tv di Endless Love, che così torna ad occupare lo slot del daytime con cui si era fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico.

Perché Segreti di famiglia non va più in onda?

La decisione della sospensione della dizi turca va ricercata, con ogni probabilità, negli ascolti ottenuti in questi giorni, decisamente più bassi rispetto a quelli che Endless Love raggiungeva nella stessa fascia oraria. Considerata solo i giorni dal 18 al 20 novembre, Segreti di famiglia si è sempre fermato a 1,9 milioni di telespettatori e al 16% di share.

Risultati ben lontani da quelli ottenuti da Endless Love e che, a lungo andare, sarebbero potuti diventare un problema per tutto il blocco del daytime di Canale 5. Ripristinare Endless Love al pomeriggio sembrava essere la mossa più giusta, e i numeri hanno dato ragione alla rete. La puntata del pomeriggio di giovedì 21 novembre ha infatti raggiunto 2,3 milioni di telespettatori, sfiorando il 20% di share.

Quando va in onda Segreti di famiglia?

Per Segreti di famiglia, ora, resta la magra consolazione della messa in onda di un episodio a settimana, nella seconda serata del giovedì, subito dopo la puntata serale di Endless Love. Questa la collocazione scelta temporaneamente da Canale 5 per la soap, ma non è detto che Segreti di Famiglia possa tornare in onda in altre fasce in futuro, magari occupando nuovamente il pomeriggio fuori dal periodo di garanzia oppure, come già accaduto con altre soap, potrebbe diventare un’esclusiva di Mediaset Infinity.