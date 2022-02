Siamo alla penultima giornata di Sanremo 2022: stasera, venerdì 4 febbraio, ci aspetta la serata Cover, con brani anni ’70-’90 scelti dai cantanti in gara e che comunque fanno parte della sfida per la vittoria finale. Dopo i capovolgimenti registrati nella classifica della Sala Stampa con l’aggiunta della prima votazione della Demoscopica 1000 e del televoto, vedremo come le scelte degli artisti e la votazione di tutte e tre le giurie contemporaneamente muti ancora l’andamento della gara.

Intanto è tempo di bilanci. Ancora.

In conferenza stampa ci aspettano Stefano Coletta – che ieri si è ritrovato in prima fila, immobile, nel tentativo di mantenere un contegno istituzionale mentre intorno a lui infuriava l’esaltazione adolescenziale di 50 Special -, Claudio Fasulo, Amadeus e immaginiamo la ‘valletta’ di serata (chiamiamo le cose col loro nome, soprattutto dopo Drusilla Foer) Maria Chiara Giannetta, che ci auguriamo esca dalla griglia e faccia spettacolo (anche se non è il suo specifico…).

Ovviamente il primo argomento saranno gli ascolti, quelli di cui si parla se vanno bene e che si dice non debbano essere parametrati quando vanno male. E poi ospiti e commenti, in attesa della serata, monstre come ieri, ma che ci auguriamo regali qualche emozione.

Sanremo 2022, diretta Conferenza Stampa 3 Febbraio

Ascolti, ospiti, Amadeus Quater i temi che di certo usciranno in conferenza stampa, insieme a qualche commento ‘postumo’ sulla presenza di Drusilla Foer. Arrivati a questo punto è tutto in discesa e si guarda ormai alla finale e soprattutto al futuro. Mentre l’ipotesi di un quarto mandato per Amadeus prende concretezza, ci si domanda se sarà possibile prima o poi cambiare la formula del racconto femminile – e banale – espresso dal Festival in queste tre edizioni. tema lungo, difficile da liquidare in una conferenza stampa.

Intanto pronti a iniziare, alle 12 o giù di lì. Ovviamente dopo i dati Auditel.