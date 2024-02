Gli hanno chiesto un favore e lui da bravo soldato Rai ha accettato la sfida e oltre alle due puntate di Tale e quale Sanremo, ha messo in piedi due nuovi appuntamenti con il Rischiatutto 70. Il ritorno in video del celebre quiz di Mike Bongiorno e Paolo Limiti era già avvenuto ad inizio anno, quando si festeggiò i settant’anni della tv con una puntata speciale. Carlo Conti, perchè è di lui che stiamo parlando, ha invitato per quell’occasione Piero Chiambretti con Nino Frassica, Mara Venier con Alberto Matano e Loretta Goggi con Luca Argentero.

Rischiatutto 70 torna nel sabato sera di Rai1

Il padrone di casa dei Migliori anni, programma che tornerà in onda il sabato sera su Rai1 dopo i due Speciali dell’Eredità, dunque ha risposto “obbedisco” alla richiesta della direzione intrattenimento prime time di occupare altre due serate dopo quelle già previste con Tale e quale Sanremo, che chiude stasera. La scelta di Conti è caduta sulla riproposizione del Rischiatutto, visti anche gli ottimi indici di ascolto fatti registrare con la puntata one shot del 3 gennaio 2024. Oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori ed il 28,2% di share sono numeri importanti nella tv di oggi.

Ecco dunque la decisione di posizionare sabato 2 e sabato 9 marzo due appuntamenti con il Rischiatutto 70, in attesa di confezionare altre puntate, magari stavolta seriali con concorrenti nip, nella prossima stagione televisiva di Rai1. Ma intanto torniamo ai due appuntamenti speciali con il Rischiatutto 70 di questo fine inverno, posizionati nel sabato sera di Rai1.

I concorrenti della prima puntata

Anticipiamo dunque i concorrenti delle due puntate del Rischiatutto 70 in oggetto. Partiamo dalla prima puntata in onda sabato 2 marzo 2024. A giocarsi la vittoria troveremo nelle classiche tre cabine del celebre quiz della Rai tre coppie di concorrenti. Partiamo da un ritorno, torneranno in cabina essendo i campioni in carica, Piero Chiambretti e Nino Frassica. Saranno sfidati da altre due coppie di concorrenti, ovvero Alessia Marcuzzi con Christian De Sica e Carlo Verdone con Claudia Gerini.

I concorrenti della seconda puntata

Per la seconda delle due puntate del Rischiatutto 70, in onda sabato 9 marzo 2024, insieme alla coppia campione in carica che avrà vinto la puntata del 2 marzo giocheranno Massimo Lopez con Tullio Solenghi e Milly Carlucci con Flavio Insinna. Appuntamento dunque per le due puntate speciali del Rischiatutto 70, dirette e condotte da Carlo Conti, per sabato 2 e sabato 9 marzo in prima serata, subito dopo Affari tuoi, naturalmente su Rai1.

Rischiatutto 70

Conduce Carlo Conti

Un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele

Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter

Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta

Produttore esecutivo Eleonora Iannelli

Regia di Maurizio Pagnussat