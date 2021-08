Riccardo Trevisani nuovo telecronista Mediaset

“Dopo l’addio a Sky, quale sarà il futuro di Riccardo Trevisani?” domandava il nostro Massimo Galanto 48 ore fa. La risposta la troviamo oggi, 2 agosto 2021 in una nota Mediaset. L’azienda presenta l’offerta calcistica 2021/22 sottolineando in apertura il suo nuovo acquisto:

Da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare sulla preziosa professionalità di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio.

La fuga dal comparto dei cronisti di Sky dunque fino ad ora ha trovato una nuova casa (e nemmeno impiegando troppo tempo) tra DAZN e la pay tv satellitare, complice anche la perdita parziale dei diritti di trasmissione della Serie A. Sky trasmetterà 3 partite in co-esclusiva con DAZN ed avrà gli highlights solo per i match che trasmetterà. Mediaset aggiunge che Riccardo Trevisani si unisce “al confermatissimo Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset” e – aggiungiamo noi – al post caso Pierluigi Pardo che, al contrario di quanto risultato in un primo momento con l’annuncio di Piersilvio Berlusconi un mese fa ai Palinsesti Mediaset, non dovrebbe comparire nella squadra del biscione.

Dunque, Mediaset dal 13 al 16 agosto impegnerà Italia 1 e Canale 20 per trasmettere le 16 partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia, novità che si aggiunge alla Supercoppa Italiana, entrambi per i prossimi 3 anni.

Altre date da segnare sul calendario: