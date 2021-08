Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera

Report è il programma di approfondimento e inchieste in onda su Rai 3 il lunedì in prima serata. Dal 2017 è condotto da Sigfrido Ranucci, che ne è anche autore con la collaborazione di Michele Buono, Bernardo Iovene, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi. Il Produttore esecutivo è Paola Bisogni Di Battista. Nella stagione televisiva 2020-21 è andata in onda la 24° edizione, durante l’estate 2021 vengono trasmesse le repliche dei servizi andati in onda nell’arco dell’ultima stagione. L’ideatrice è Milena Gabanelli, che ne è stata anche conduttrice. Al programma collaborano diversi videogiornalisti che realizzano le varie inchieste. Sono: Michele Buono, Bernardo Iovene, Paolo Mondani, lo stesso Sigfrido Ranucci, Michele Buono, Giuliano Marrucci, Luca Chianca, Emanuele Bellano, Claudia di Pasquale, Giorgio Mottola, Giulio Valesini, Manuele Bonaccorsi, Danilo Procaccianti, Lucina Paternesi, Rosamaria Aquino, Adele Grossi, Antonella Cignareale, Cecilia Andrea Bacci, Giulia Presutti e Chiara de Luca. La regia è curata da Claudio Del Signore.

Report su Rai 3: tutte le puntate

Durante l’estate 2021, Rai 3 trasmette un mix di servizi tratti dalle puntate già trasmesse. Ai palinsesti Rai dello scorso giugno, il programma è stato confermato per l’autunno con la 25ma edizione. Il numero esatto di appuntamenti dell’edizione 2021-22 si saprà prossimamente.

Report puntata 2 agosto 2021

L’approfondimento d’attualità di Rai 3 – come riportano le pagine social – riproporrà tre inchieste: il primo riguarda la situazione dell’epidemia in Campania con l’intento di chiarire quali sono i punti che non fanno tornare i conti. Il secondo servizio è dedicato ai Food Influencer, un mondo (virtuale) spesso fonte di discussioni. Questa volta al centro dell’attenzione per delle regole alla quale non devono sottostare (e le aziende ne sono a conoscenza). Di Food Influencer Report si occupò in una puntata dell’aprile 2017. Infine, come terzo e ultimo argomento, si parlerà di olio: oltre che la sua provenienza, si proverà a capire la sua autenticità. L’inchiesta dedicata “Pecunia olet” risale al dicembre 2018.

Report: replica della puntata

Le repliche della trasmissione di Sigfrido Ranucci sono trasmesse integralmente ogni sabato pomeriggio alle ore 17:20 su Rai 3 al canale 3 del digitale terrestre, 503 per l’alta definizione e 103 del bouquet Sky e TivùSat.

Report Rai Play: diretta e replica

Sulla piattaforma streaming Rai Play è possibile seguire in diretta il programma collegandosi direttamente alla sezione dedicata al live di tutte le reti Rai. Selezionando Rai 3 si potrà seguire la trasmissione e, eventualmente, riguardarlo dall’inizio semplicemente cliccando sul restart del player durante la messa in onda. Poco dopo il termine della puntata, questa sarà disponibile da riguardare a questo link.

Nello stesso portale è possibile recuperare anche le puntate delle scorse edizioni fino alla stagione 2012 e 2013, oltre agli spin-off Off the Report e alcuni servizi in esclusiva web.

Report: quando ricomincia la nuova edizione 2021?

Come accaduto negli scorsi anni, la nuova serie del programma di Rai 3 dovrebbe iniziare verso la fine del mese di ottobre 2021, dopo le otto puntate di Presa Diretta.

Report: le pagine Social

La trasmissione ha diversi canali social: una pagina facebook seguita da oltre 1 milione e 600 mila utenti. All’interno continui aggiornamenti sugli argomenti affrontati e le indicazioni su come seguire l’appuntamento del lunedì sera. Un account Twitter (@reportrai3) e uno Instagram (@reportrai3) in cui vengono postati immagini e clip sui servizi trattati.