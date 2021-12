Miss Italia 2021 è il concorso di bellezza più longevo del Paese, nato nel 1939, e fino a qualche anno fa appuntamento imprescindibile della stagione tv della Rai. Da qualche anno il concorso è in cerca di una nuova casa stabile: dopo alcune finali in onda su La7 e lo stop causato dal COVID, Miss Italia cerca una nuova dimensione televisiva e mediale. Ci prova con l’edizione 2021, ma il contagio rovina i piani: la Finale slitta a causa di alcuni casi di positività al Covid.

Miss Italia 2021: quando va in onda

La finale di Miss Italia 2021 si sarebbe dovuta svolgere domenica 19 dicembre 2021 – e trasmessa in diretta da Venezia esclusivamente in live streaming su Helbiz Live alle 21 – ma il 15 dicembre una nota stampa ha annunciato lo slittamento della finale a causa di alcuni casi di Covid registrati nei controlli quotidiani. Per ora si parla di uno slittamento a gennaio, periodo che sarà però verificato a seconda dell’andamento della pandemia.

Miss Italia 2021, finale rinviata: il comunicato

“Nel corso dei controlli quotidiani sono purtroppo emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, insieme al sindaco Luigi Brugnaro” hanno deciso di sospendere l’evento.

“Abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”

ha dichiarato la patron Patrizia Mirigliani.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dichiara:

“Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”.

Miss Italia 2021: dove vederlo

Terminati ormai i fasti delle serate su Rai 1 e finito anche il rapporto con La7, la finale di Miss Italia si trasforma in una miniserie tv trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia, con finale in diretta live streaming. Gli highlights delle prove sono disponibili in pillole giornaliere, a partire dal 13 dicembre. La finale andrà in onda nel 2022 in data da destinarsi.

Cos’è Helbiz Live

Helbiz Live è una piattaforma OTT che propone in streaming contenuti sportivi e intrattenimento ed è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e smartTV. Per vedere Miss Italia si deve scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi: la visione di Miss Italia è gratuita. La piattaforma è gestita da Helbiz Media; il CEO è Matteo Mammì.

Miss Italia 2021: la finale

Le prefinali si sono svolte a Roma il 28 e il 29 novembre. Le 20 finaliste si daranno battaglia a Venezia nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre.

La scelta è quella di mettere da parte sfilate, costumi e numeri per costruire una miniserie, in salsa talent, per presentare le concorrenti: è affidata allo showrunner GJ Squarcia, il compito di trasformare la classica sfilata in un contenuto televisivo fatto di prove da superare, di carattere da mostrare nella cornice di Venezia, di cui si vuole anche raccontare l’anniversario della fondazione.

La produzione tv è affidata a Inside Man Films.

Miss Italia 2021: conduttori

Elettra Lamborghini sarà la protagonista della serata finale del 19 dicembre 2021: la cantante e influencer condurrà la serata affiancata da Alessandro Di Sarno.

Carolina Stramare, vincitrice del concorso nel 2019, invece, testimonial di Helbiz Live e conduttrice del campionato di Serie B sulla piattaforma, ha il compito di far conoscere al pubblico il nuovo format.

Le dichiarazioni di Patrizia Mirigliani

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso di bellezza:

Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione.

Miss Italia 2021: finaliste

Conosciamo le 20 finaliste candidate al titolo di Miss Italia 2021. Tra loro tre laureate, nove studentesse universitarie, due impegnate in un master, una mamma, due sposate e tutte decise ad affermarsi nelle proprie carriere. .

Francesca Bessone Miss Italia

Secondo tentativo per Francesca Bessone, 26enne che arriva da Bessone con la fascia di Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta. Nata a Desenzano del Garda, vive a Gattico-Veruno (NO) col marito ed una una carabiniera di servizo a Omegna col sogno di entrare nel . L’anno scorso ha partecipato al concorso per il Friuli Venezia Giulia perché allora risiedeva a San Giorgio di Nogaro (UD).

Francesca Mamè Miss Italia

Francesca Mamè ha 19 anni, è nata a Esine (BS), risiede a Senago (MI) e ha origini camerunensi grazie alla mamma. Arriva al concorso con la fascia di Miss Lombardia. È diplomata in relazioni diplomatiche per il marketing e si occupa della gestione contabile del negozio di famiglia.

Beatrice Farina Miss Italia

Beatrice Farina ha 19 anni, viene da Gogo (BG) ed è Miss Bella dei Laghi. Studia Psicologia e ama i social network: è un’influencer e ha una pagina dedicata alle ricette light. La sua passione per la psicologia nasce dall’aiuto che ebbe da una psicologa quando era ragazzina e bullizzata dai compagni per il suo aspetto.

Anna Sofia Chicco Miss Italia

Anna Sofia Chicco ha 20 anni, è nata a Roma ma risiede a Trento dove studia Comunicazione, marketing e produzione di eventi di moda all’Università. Ama la kick boxing e il buon cibo e arriva al concorso con la fascia di Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

Erika Rebbelato Miss Italia

Erika Rebbelato ha 20 anni ed è Miss Sport Friuli Venezia Giulia. E’ nata a San Daniele del Friuli ed è residente a Camino al Tagliamento (UD). Diplomata Perito turistico, studia Scienze e tecniche del turismo culturale in università. Nello stesso tempo, lavora come modella, ma aspira a lavorare nell’organizzazione degli eventi culturali.

Debora Pattarello Miss Italia

Debora Pattarello ha 22 anni, è nata a Mestre ed è Miss Sport Veneto. Studia Scienze della comunicazione e lavora in un negozio di abbigliamento femminile. In futuro, le piacerebbe lavorare come brand manager in una grande azienda.

Alessia Cardinale Miss Italia

Alessia Cardinale arriva al concorso come Miss Cinema Liguria: ha 19 anni, è nata a Vizzolo Predabissi (MI) e risiede a Garlasco (PV), ma frequenta il primo anno di Scienze e tecniche psicologiche all’università di Pavia. Vorrebbe specializzarsi in psicoterapia, ma le piacerebbe lavorare nel mondo della moda o dello spettacolo.

Greta Iotti Miss Italia

Greta Iotti ha 23 anni, è nata a Guastalla (RE) e arriva alle finali come Miss Eleganza Emilia Romagna. Diplomata in Amministrazione, Finanza e Marketing, studia Marketing e Organizzazione d’impresa all’università. Inoltre è tirocinante in uno studio di commercialisti, lavora come cameriera e in discoteca nel weekend.

Daniela Ruggirello Miss Italia

Daniela Ruggirello ha 25 anni, una laurea triennale in Mediazione linguistica, studia Relazioni internazionali e arriva alle finali come Miss Miluna Toscana. È impiegata della Prefettura di Livorno, dove vivo, allo Sportello Unico per l’Emigrazione. Fa danza dall’età di cinque anni e vorrebbe conciliare gli studi con il mondo dello spettacolo.

Martina Spezzaferro Miss Italia

Martina Spezzaferro ha 21 anni, è nata a Napoli, ma risiede a San Benedetto del Tronto (AP): ha conquistato la fascia di Miss Sport Marche. Studia Scienze della comunicazione, lavora, è allenatrice di atletica leggera, scrive per una società informatica e ogni tanto fa la fotomodella. Il suo modello è l’atleta americana Gabby Thomas.

Angelica Marini Miss Italia

Angelica Marini ha 19 anni, è nata a Civitanova Marche, ma risiede a Porto Sant’Elpidio (FM): arriva alla finale come Miss Rocchetta Bellezza Marche. Iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione, lavora in una pizzeria nel fine settimana: le piacerebbe diventare una manager d’azienda o un’imprenditrice e diventare magari anche modella/influencer.

Giulia Talia Miss Italia

Giulia Talia ha 24 anni, è nata a Roma e arriva alle finali come Miss Cinema Roma 2020. Laurea specialistica, ha fatto l’Accademia di Belle Arti, frequenta un master in Interior Design e lavora all’accoglienza in un locale notturno. Attenta ai temi inerenti l’universo LGBT, è la prima miss lesbica dichiarata iscritta a Miss Italia.

Beatrice Scolletta Miss Italia

Beatrice Scolletta ha 26 anni, è nata a Roma, risiede a Nettuno (RM) ed è Miss Lazio. Ha già partecipato a Miss Italia 2020 ed è decisa a riprovarci. È sposata, ha due figli, è laureata in scienze e tecniche psicologiche e frequenta un master in interventi assistiti con gli animali: spera di aprire un centro di ‘pet therapy’.

Lorena Tonacci Miss Italia

Lorena Tonacci ha 19 anni, è nata a Napoli dove studia Giurisprudenza, con l’ambizione di diventare magistrato: arriva alle finali come Miss Campania. La mamma dichiara che il suo pregio principale è quello di essere indipendente, mentre il difetto è quello di essere troppo orgogliosa.

Zeudi Di Palma Miss Italia

Zeudi Di Palma è Miss Napoli, città dove è nata: ha 20 anni, si è diplomata al Liceo Scientifico e studia Sociologia all’università. E’ una modella con la passione per il calcio, disegna e fa musica. Sogna di emergere nell’ambito della moda e diventare imprenditrice.

Gabriella Bagnasco Miss Italia

Gabriella Bagnasco è Miss Rocchetta Bellezza Basilicata: ha 20 anni ed è nata a Melfi (PZ). Diplomata al liceo scientifico, è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia: le sue passioni sono la moda, la fotografia e la pasticceria, ma vorrebbe intraprendere la strada del mondo dello spettacolo e del cinema.

Francesca Russo Miss Italia

Francesca Russo è Miss Eleganza Calabria: ha 20 anni., è nata a Melito di Porto Salvo (RC), risiede a Reggio Calabria, ma frequenta la facoltà di Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano. Aspira a diventare direttrice di un museo.

Denise Angelini Miss Italia

Denise Angelini è Miss Be_Much Puglia: ha 24 anni ,è nata a Martina Franca (TA) e si definisce una modella con la passione per il canto. Spera di diventare una modella, un’attrice e una cantante e dice di essere molto determinata.

Ludovica Cutuli Miss Italia

Ludovica Cutuli è Miss Eleganza Sicilia: è nata a Ragusa, ha 21 anni ed è iscritta al terzo anno del Corso del Commercio estero all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ludovica ha mille interessi: ama ballare, nuotare, socializzare e spera di entrare a far parte del mondo dell’intrattenimento.

Elena Meloni Miss Italia

Elena Meloni ha 23 anni, è nata a Tempio Pausania e risiede a Santa Teresa Gallura (SS). Arriva alle finali come Miss Rocchetta Bellezza Sardegna, titolo vinto lo scorso anno prima che il Covid bloccasse tutto. Si definisce una ragazza semplice, dai forti valori e le piacerebbe intraprendere la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Finaliste Miss Italia Social

LAZIO Ilaria Fiocchetti CAMPANIA Ilaria Campanile BASILICATA Claudia Torchia CALABRIA Erika Arena CALABRIA Martina Salvatore SICILIA Paola Gambina SICILIA Giada Rumè SICILIA Alessia Nolla SARDEGNA Francesca Ibba SARDEGNAChiara Manca

Miss Italia 2021: social

Il concorso è presente su Instagram con @crown.revolution, di fatto, un contenitore tematico che racconta le aspiranti Miss: qui, si conosceranno le 20 finaliste e si potrà consultare il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social.

Miss Italia 2021: streaming

Come scritto in precedenza, la finale dell’edizione 2021 sarà visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma OTT Helbiz Live.