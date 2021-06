Rai 3, palinsesto 2021/2022: tutti i programmi

Oggi, martedì 22 giugno, è la giornata in cui la Rai presenta ai giornalisti e agli investitori pubblicitari i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Vediamo qui nel dettaglio la proposta di Rai 3, a partire da quella che sarà l’offerta del prime time:

– il lunedì rimarrà la serata del giornalismo d’inchiesta, garantito come da tradizione da Presa Diretta e Report;

– il martedì sera è saldo nelle mani di Bianca Berlinguer con Cartabianca;

– il mercoledì sera sarà sempre presente Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli;

– al giovedì sera tornerà Lui è peggio di me con Marco Giallini e Giorgio Panariello e arriverà Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane. Previsto poi un nuovo ciclo di puntate di Città Segrete;

– il venerdì sera sarà la serata del cinema italiano;

– il sabato sera autunnale sarà all’insegno di un’offerta dedicata agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti per l’Agenda 2030 con tre diversi programmi: Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, Sapiens di Mario Tozzi e una novità, La fabbrica del mondo, con Marco Paolini e Telmo Pievani. Per il 2022 sono attesi invece Che ci faccio qui di Domenico Iannacone, un programma di approfondimento scientifico con Barbara Gavalotti, storica autrice di Quark e Super Quark, e un nuovo programma di Roberto Saviano, Insider.

– a concludere la settimana la domenica sera Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ad aprire la stagione a metà settembre torna il cartellone teatrale offerto da Ricomincio da Raitre con Andrea Delogu e Stefano Massini.

Nell’access prime time feriale, a precedere Un posto al sole, tornerà in autunno Geppi Cucciari con Che Succ3de? e Via dei Matti Numero 0 a partire dal prossimo febbraio, mentre nel periodo natalizio andrà in onda Generazione Bellezza con Emilio Casalini. Il sabato sera la medesima fascia oraria sarà occupata da Massimo Gramellini con Le parole della settimana.

Si registrano invece alcuni cambiamenti nel corso della programmazione quotidiana mattutina, dove Agorà si allunga fino alle 10:30, cambiando conduttore però per l’ultima mezz’ora: se infatti lo slot 8:00-10:00 sarà capitanato dalla riconfermata Luisella Costamagna, l’ultima parte di trasmissione sarà condotta dal giornalista Senio Bonini. Agorà dal prossimo settembre passerà la linea ad Elisir, con il quale Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi accompagneranno i telespettatori di Rai 3 per la restante parte di mattinata.

Dopo il Tg3 delle 12:00 e dopo il seguente Fuori TG, la linea tornerà alla rete con Quante Storie di Giorgio Zanchini e Passato e Presente di Paolo Mieli. Ad aprire invece la programmazione pomeridiana, in seguito agli agli spazi del TgR e di Rai Parlamento, sarà Maestri, con Edoardo Camurri, seguito poi dalle da Geo, con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Per il weekend, ad eccezione dell’arrivo di una versione festiva e prefestiva Agorà, Agorà Weekend, che vedrà alla conduzione Giusi Sansone e che sarà seguita da Mi Manda Rai Tre che si trasferisce al sabato e alla domenica con il solo Federico Ruffo, non si registrano particolari novità. Al sabato mattina torna inoltre Marco Carrara con Timeline Focus, mentre nella domenica mattina è riconfermato Le parole per dirlo: dovrebbe poi aggiungersi un nuovo programma di Rai per il Sociale condotto da Lidia Galeazzo. Se il sabato pomeriggio Tv Talk e Frontiere saranno il cardine dell’offerta di Rai 3, il pomeriggio domenicale poggerà le proprie fondamenta su Mezz’ora in più e Kilimangiaro, al quale però dalla prossima stagione si aggiungerà Cronache. Lo specchio della settimana, un programma in onda dalle 16:30 condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini.

Per la seconda serata di Rai 3 riconfermati Fame d’amore con Francesca Fialdini, Illuminate e Un giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi. La vera novità è rappresentata da Fiorella Mannoia che da fine ottobre condurrà una striscia in seconda serata in onda con tre appuntamenti settimanali, il lunedì, il giovedì e il venerdì, La Versione di Fiorella. A fine dicembre andranno in onda alcune seconde serate dedicate all’imminente elezione del nuovo Presidente della Repubblica: Monte Calvario sarà condotto da Lucia Annunziata e Paolo Mieli.