Che tempo che fa con Fabio Fazio confermato la domenica sera su Rai 3

Aria di conferma e non potrebbe essere altrimenti per Che tempo che fa nella domenica sera di Rai3 anche per la prossima stagione televisiva. Giungono conseguentemente conferme sul fatto che Fabio Fazio resta dunque in Rai. Il contratto dell’artista ligure infatti era in scadenza con questa stagione televisiva. Ricordiamo infatti che Fazio siglò con la televisione pubblica quattro anni di contratto, i primi due trascorsi su Rai1, il terzo su Rai2 ed il quarto sulla terza rete, in una specie di ritorno a casa, da dove cioè partì Che tempo che fa ormai tanti anni fa.

Si dice che per questo rinnovo, che secondo quanto si apprende sarebbe per intanto di un anno, Fazio abbia dovuto cedere, per le regole che vigono nella tv pubblica, le quote della società Officina di cui era detentore del 50% del pacchetto azionario, l’altro 50% come è noto era di Banijay. Della trattativa fra Rai e Fazio, che sarebbe tuttora in corso, quindi nella realtà dei fatti non ancora chiusa, se ne sta occupando l’agente storico di Fazio, ovvero Beppe Caschetto.

Dicevamo aria di conferma scontata questa di Che tempo che fa su Rai3. Il programma diretto e condotto da Fabio Fazio è stata una delle cartucce più importanti che ha permesso alla terza rete di centrare il bersaglio degli ascolti, unica rete a fare un salto in alto nel dato dello share, sopratutto in prima serata, fra le tre reti generaliste della televisione pubblica.

Impensabile quindi per Franco Di Mare permettersi il lusso di perdere un pezzo da novanta sia in termini di ascolto che in termini squisitamente editoriali come Fabio Fazio, che quindi ha deciso di restare in Rai. Come dichiarato dallo stesso Fazio tempo fa, resta in pista il progetto di un programma sulla televisione, una prima serata la cui realizzazione vedrà la luce probabilmente nel 2022 e su cui Fazio stesso e la sua squadra inizierà a lavorare appena lo riterranno opportuno.

Che tempo che fa dunque torna su Rai3 dal prossimo mese di settembre nella medesima collocazione della domenica sera, con una ottimizzazione della formula e dei contenuti, sopratutto nella seconda parte della trasmissione, quella cioè chiamata “Il tavolo“.