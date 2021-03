Siamo ancora a marzo, ma in televisione già si inizia a guardare alla prossima stagione. In particolare a Che Tempo Che Fa, Paolo Mieli, ospite per presentare L’Italia della liberazione in 50 ritratti, ha tirato in ballo Fabio Fazio per il suo futuro lavorativo, dandogli appuntamento fra due anni sempre nel talk show da lui condotto. E qui Fazio ha voluto precisare:

Io finisco a maggio, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…

Effettivamente il contratto di Fabio Fazio con la Rai scade al termine della stagione e come accaduto già altre volte per il momento il conduttore non si sbilancia su quello che avverrà nei prossimi mesi. È vero anche che l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini è in scadenza di mandato e resta quindi da capire se il nuovo contratto di Fazio dovrà attendere la nuova governance di viale Mazzini.

Nelle scorse settimane il presentatore ligure parlando a TV Sorrisi e Canzoni aveva citato diverse idee a cui gli piacerebbe lavorare per la televisione:

Dico sempre che mi piacerebbe rifare “Il pranzo è servito”. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri.

Un variegato campionario di proposte alternative al consolidato Che Tempo Che Fa, che fra l’altro il prossimo settembre compierebbe diciotto anni, diventando maggiorenne. Il talk show domenicale è la casa, il porto sicuro di Fazio, che però comprensibilmente a volte può diventare limitante come spazio in cui esprimere la poliedricità di interessi posseduti dallo stesso presentatore.

Tolta l’uscita dal cortile di Che Tempo Che Fa di più di quattro anni fa, quando realizzò il remake di Rischiatutto, Fazio negli anni non si è visto in molte altre vesti. Per settembre nuovi progetti in arrivo o il ritorno all’ormai maggiorenne Che Tempo Che Fa? Si avvicina il tempo delle risposte.