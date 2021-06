Agorà, arrivano Senio Bonini nel feriale e Giusi Sansone nel fine settimana

Lui giornalista di Rai news è stato il conduttore dell’appuntamento del mattino del canale all news della televisione pubblica, lei invece è il volto femminile della night line di Rai3, la vediamo infatti affiancare il bel tenebroso Maurizio Mannoni a Linea notte. Lui si chiama Senio Bonini e lei si chiama Giusi Sansone. Saranno loro due i nuovi conduttori di Agorà, lo storico programma di approfondimento giornalistico della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo nella prossima stagione televisiva.

Senio Bonini sarà il conduttore dell’ultima mezz’ora di Agorà, che nella prossima stagione durerà mezz’ora in più terminando alle ore dieci e mezza. Le prime due ore di Agorà feriale, in onda dal lunedì al venerdì saranno sempre guidate da Luisella Costamagna confermata anche nella prossima stagione nell’incarico. Giusi Sansone invece sarà alla conduzione della versione del fine settimana di Agorà che nella prossima stagione televisiva andrà in onda anche nel fine settimana, sempre nel medesimo orario.

Giusi Sansone come detto ha affiancato durante la stagione televisiva appena terminata Maurizio Mannoni alla conduzione di Linea notte del Tg3 e anzi in alcune occasione in cui Mannoni è stato assente ha condotto lei stessa il programma in coppia con Giovanna Botteri. Senio Bonini invece come detto ha condotto la trasmissione del mattino di Rai news Studio 24, ma nel passato ha già fatto parte della squadra di Agorà avendo collaborato in studio durante la conduzione di Serena Bortone del prestigioso programma giornalistico del mattino di Rai3.

Come detto quest’anno Agorà durerà mezz’ora in più, terminando alle dieci e mezza. La linea passerà poi a Benedetta Rinaldi e Michele Mirabella nel riconfermatissimo appuntamento con Elisir che accompagnerà i telespettatori di Rai3 fino al Tg3 di mezzogiorno. Mi manda Rai3, sempre condotto da Federico Ruffo, abbandona quindi la cadenza quotidiana per andare in onda durante il fine settimana, sempre il mattino, subito dopo la versione week end di Agorà condotta da Giusi Sansone.