Report ha dedicato la puntata di lunedì 23 maggio alla Strage di Capaci, nel giorno stesso del trentennale dell’Attentatuni che ha ucciso il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Tra le inchieste presentate nel corso della serata “La bestia nera” di Paolo Mondani realizzata con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia e la consulenza Andrea Palladino, che ha aperto la puntata. Paolo Mondani ha raccolto testimonianze e documenti secondo i quali nella strage sono stati coinvolti estremisti di destra, tanto da parlare della presenza di Stefano Delle Chiaie, allora leader di Avanguardia Nazionale, in un sopralluogo sul luogo dell’attentato. Una pista quella della massoneria, dell’estremismo di destra coinvolti in alcuni degli attentati della mafia emergenti dalle carte dello stesso Falcone e che starebbero emergendo dall’ennesimo processo in corso sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980, così come afferma Sigfrido Ranucci nell presentare l’inchiesta. E potete rivedere la puntata su RaiPlay.

All’indomani della messa in onda del programma, la DIA ha perquisito la casa dell’inviato di Report Paolo Mondani e la redazione del programma, su mandato della Procura di Caltanissetta, come denunciato dallo stesso Ranucci con un post su Facebook.

La Procura di Caltanissetta ha diffuso una nota stampa poco dopo, firmata dal Procuratore Salvatore De Luca, spiegando le ragioni delle perquisizioni a carico dei giornalisti di Report . Di fatto nella nota si smentiscono due delle testimonianze raccolte, ovvero quelle dell’ex Carabiniere Walter Giustini e Maria Romeo, ex compagna del pentito di Mafia Alberto Lo Cicero, autista del boss Troìa detto ‘O mussolini, come dice Report, per le sue note ‘simpatie’ di estrema destra. Di quel che dicono, dice la Procura, non c’è traccia negli atti dei Carabinieri, nelle intercettazioni di Lo Cicero prima del suo pentimento, nei verbali in possesso della Procura.

“Nell’ambito della trasmissione televisiva Report, andata in onda in data 23.5.2022, sono state inserite le interviste al Luogotenente dei Carabinieri in congedo Walter Giustini ed alla signora Maria Romeo, dalle quali è emerso complessivamente che, nel corso delle indagini condotte nel 1992 dai Carabinieri del Gruppo 1 – Palermo, coordinate dalla Procura di Palermo, sono state fornite da parte di Alberto Lo Cicero, prima quale confidente e poi quale collaboratore di giustizia, preziose informazioni circa la preparazione della strage di Capaci (quindi prima del tragico evento), nonché circa la funzione svolta da Biondino Salvatore quale autista del latitante Salvatore Riina, molti mesi prima che lo stesso venisse catturato in compagnia dello stesso Biondino. Tali dichiarazioni sono totalmente smentite dagli atti acquisiti da questa Procura sia presso gli archivi dei Carabinieri, sia nell’ambito del relativo procedimento penale della Procura di Palermo. Il riscontro negativo emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali fatte nei confronti del Lo Cicero, prima della sua collaborazione, nonché da tutti i verbali di sommarie informazioni e di interrogatorio dallo stesso resi prima dei su indicati eventi”.

La nota continua, precisando alcuni elementi di contesto e di riferimento sui verbali raccolti da Lo Cicero:

“In particolare, nel corso delle sommarie informazioni in data 25 agosto 1992, il Lo Cicero dichiara di aver riscontrato delle anomalie nel comportamento di alcuni uomini d’onore poco prima della strage di Capaci, pensando però che volessero organizzare qualcosa per ucciderlo (il Lo Cicero era già stato vittima di un tentato omicidio nel dicembre del 1992), concludendo “mai avrei pensato quello che poi è avvenuto” (e cioè la suindicata strage). Per quel che riguarda la rilevanza di Biondino Salvatore, il Lo Cicero ha affermato, sia nel corso delle discussioni intercettate, che nell’ambito degli interrogatori antecedenti alla cattura di Salvatore Riina, che il detto Biondino era l’autista del latitante Gambino Giacomo Giuseppe, arrestato già diversi anni prima delle dichiarazioni in esame, non facendo in alcun modo menzione del Salvatore Riina, se non in data 22.1.1993 (cioè in data successiva alla cattura del detto latitante): “vedendo la sua immagine proprio sui giornali e in televisione, mi sono ricordato che quella persona l’ho vista qualche volta nella villa del Troia””.

La Procura smentisce anche i ricostruiti link tra Lo Cicero su Delle Chiaie nel corso della puntata di Report:

“Allo stesso modo il Lo Cicero, sia nel corso delle conversazioni intercettate, che nel corso degli interrogatori da lui resi, al Pubblico Ministero e ai Carabinieri, non fa alcuna menzione di Stefano Delle Chiaie. Non compete a questo Ufficio esprimere valutazioni generali in ordine alla completezza e tempestività delle indagini coordinate da altra autorità giudiziaria a meno che le stesse non abbiano una rilevanza penale in un procedimento di sua competenza; qui si intende solamente affermare che sono del tutto destituite di fondamento le affermazioni circa la sussistenza di specifiche e tempestive dichiarazioni rese dal Lo Cicero sugli argomenti sopra indicati e, quindi, che sarebbe stato possibile evitare la strage di Capaci ed anticipare di alcuni mesi la cattura di Salvatore Riina. Questa Procura ha già espresso il proprio convincimento circa la sussistenza di mandanti e concorrenti esterni nella strage di via D’Amelio, chiedendo nel processo per il c.d. depistaggio la condanna degli imputati con la contestata aggravante di mafia, riguardante la finalità di coprire le alleanze di alto livello di cosa nostra in quel periodo. Tuttavia, le difficilissime indagini che possono consentire l’accertamento della verità devono essere ancorate ad elementi di fatto solidi e riscontrati”.

Da qui la scelta della Procura di intervenire: