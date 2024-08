Sono sedici le produzioni di Rai Fiction in onda nell’autunno 2024: si parte da fine agosto con i nuovi episodi di Un Posto Al Sole e si prosegue a settembre con i ritorni e le novità di Raiuno

Se l’autunno può sembrare lontano, Rai Fiction ha già preparando la propria offerta per quanto riguarda gli ultimi mesi di questo 2024. Come anticipato durante la presentazione dei palinsesti della tv pubblica, non sono poche le serie tv italiane che Raiuno, ma anche Raidue e Raitre, proporranno a partire già da fine agosto.

A conti fatti, sono sedici le produzioni di Rai Fiction che andranno in onda nel prossimo autunno. Produzioni a cui faranno seguito ovviamente altre novità e graditi ritorni nell’inverno 2025, ma per le date, in quel caso, dovremo ancora aspettare.

Sono invece già a disposizione le date di messa in onda delle fiction che andranno in onda in autunno sulle reti Rai: si comincia con il ritorno di Un Posto Al Sole, che a fine luglio ha festeggiato le 6.500 puntate, per poi proseguire con un altro appuntamento quotidiano, ovvero Il Paradiso delle Signore 9.

Per la fiction in prima serata, dovremo invece aspettare la seconda settimana di settembre: da lì, si accenderanno veramente i motori delle serie tv italiane, con le novità Kostas, Sempre al tuo fianco e Brennero, che partiranno nel giro di una settimana. Ottobre segnerà, tra le altre cose, i ritorni di Don Matteo 14 e dei casi di Teresa Battaglia, mentre a novembre rivedremo Vincenzo Malinconico 2 e i nuovi film-tv del ciclo Purché finisca bene.

Non mancheranno le serie evento, come la miniserie dedicata a Mike Bongiorno (a ottobre), L’Amica Geniale 4 (a novembre, due mesi dopo il debutto negli Stati Uniti) e la miniserie su Leopardi (a dicembre). A seguire, il calendario completo con le date di partenza delle fiction Rai, con un avvertimento: le date potrebbero cambiare a seconda di eventuali esigenze di rete che non si possono prevedere.

Rai Fiction, agosto 2024

26 agosto: Un Posto al Sole, nuova stagione (Raitre)

Rai Fiction, settembre 2024

9 settembre: Il Paradiso delle Signore 9 (Raiuno)

12 settembre: Kostas (Raiuno)

15 settembre: Sempre al tuo fianco (Raiuno)

16 settembre: Brennero (Raiuno)

Rai Fiction, ottobre 2024

17 ottobre: Don Matteo 14 (Raiuno)

21 e 22 ottobre: Mike (Raiuno)

28 ottobre: I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente (Raiuno)

Rai Fiction, novembre 2024

3 novembre: Purché finisca bene – Tutto a posto (Raiuno)

6 novembre: Stucky (Raidue)

10 novembre: Purché finisca bene- Questione di stoffa (Raiuno)

11 novembre: L’Amica Geniale 4 (Raiuno)

19 novembre: Libera (Raiuno)

24 novembre: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 (Raiuno)

Rai Fiction, dicembre 2024

16 e 17 dicembre: Leopardi – Il poeta dell’infinito (Raiuno)

23 dicembre: Questi fantasmi! (Raiuno)