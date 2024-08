L’Amica Geniale 4, il trailer dell’ultima stagione diffuso dagli Stati Uniti (dove andrà in onda prima che in Italia)- Video

Gli Stati Uniti arrivano prima dell’Italia anche questa volta e no, non parliamo di una delle gare delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Più semplicemente, ci riferiamo a L’Amica Geniale 4, l’ultima stagione della co-produzione tra Italia e Stati Uniti, appunto, che è attesa sui piccoli schermi nostrani con gli episodi finali della tetralogia tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Oggi, martedì 6 agosto 2024, la Hbo ha infatti diffuso il primo teaser della quarta stagione (potete vederlo qui in alto), che la rete via cavo manderà in onda a partire dal 9 settembre prossimo. In Italia (su Raiuno), invece, dovremo aspettare un po’ di più, l’11 novembre. Per allora, il pubblico americano avrà così scoperto il finale e fatto ampiamente conoscenza del nuovo cast della stagione finale.

Ricordiamo, infatti, che L’Amica Geniale 4 vedrà due nuove interpreti nei panni delle protagoniste Elena e Lila: a dare volto alla prima sarà Alba Rohrwacher (già voce narrante delle prime tre stagioni), alla seconda Irene Maiorino. Cambierà inevitabilmente anche il resto del cast: per fare un esempio, il tanto discutibile Nino Sarratore avrà il volto di Fabrizio Gifuni.

La trama de L’Amica Geniale 4

Il teaser ci mostra le prime immagini dell’ultima stagione, girata tra Napoli, Firenze e Torino, con la regia di Laura Bispuri e la sceneggiatura di Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Ma cosa succederà ne L’Amica Geniale 4?

Tratto da “Storia della bambina perduta” (edito da E/O), dopo avere lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare, Elena e Lila si ritrovano, proprio nella loro Napoli, ma sul finire degli anni Ottanta, ormai donne adulte.

Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila, invece, è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso nuove prove che la vita porrà loro davanti, Elena e Lila scopriranno in loro stesse e l’una nell’altra nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.

Raiuno manderà in onda L’Amica Geniale 4 ogni domenica, con cinque appuntamenti, in prima serata, anche in streaming su RaiPlay, dove attualmente sono disponibili la seconda e la terza stagione, ma è probabile che la prima sia caricata proprio in vista del debutto della quarta.