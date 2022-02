In tanti se lo aspettavano e, stando alle ultimissime immagini dell’ultima puntata de L’Amica Geniale 3, così è stato. Parliamo del passaggio di testimone tra l’attrice che ha interpretato Elena per tre stagioni, ovvero Margherita Mazzucco, e colei che ne prenderà il posto ne L’Amica Geniale 4, vale a dire Alba Rohrwacher.

Sarà lei, dunque, che ha dato voce alla Lenù adulta fuori campo in tutte queste stagioni, a diventare la nuova Elena? Nell’ultima scena della terza stagione, vediamo Elena Greco in aereo con Nino Sarratore (Francesco Serpico): ha finalmente coronato il suo sogno di iniziare una vita con lui, lasciando marito e figlie e, soprattutto, rinfacciandolo a Lila (Gaia Girace), che al telefono la implora di ripensarci.

Ma Elena, ovviamente, non lo fa: sull’aereo per la Francia, dove i due sono diretti, Elena si reca in bagno, e lì avviene il cambio di testimone furbescamente orchestrato dal regista Daniele Luchetti: guardandosi allo specchio Elena vede la se stessa dl futuro, che ha appunto il volto di Rohrwacher.

Che per l’Elena adulta si scegliesse l’attrice che era già coinvolta nella serie era scontato: Rohrwacher ha seguito con attenzione l’evoluzione di Lenù sia dandole voce nel racconto che abbiamo seguito, sia in fase di produzione -seppur indirettamente- essendo legata a Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni, nonché sorella di Alice, che ha diretto due episodi della seconda stagione.

Ora che sappiamo chi sarà l’Elena della quarta stagione, non possiamo non chiederci: chi interpreterà Lila? Il nome dell’attrice che prenderà il posto di Girace non è stato ancora reso noto, ma tra i nomi che circolano sul web il più accreditato sembra essere quello di Irene Maiorino, mentre Serena Rossi ha recentemente rivelato di non aver superato il provino.

Nel frattempo, questi ultimi episodi hanno lasciato un po’ di amaro in bocca proprio per la scarsa, o meglio scarsissima, presenza di Girace, che praticamente compare solo in una scena, negli ultimi minuti dell’ottavo episodio. Molti dei fan della serie si chiedono se possa essere davvero questo l’addio di Girace al suo personaggio, o se gli sceneggiatori le riserveranno un passaggio di testimone simile a quello compiuto da Girace nella prossima stagione. C’è, però, chi sostiene che il volto della nuova Lila sia stato rivelato in un frame, seppur parzialmente nascosto: chi sostiene questa tesi vede in quell’immagine proprio Maiorino.

L’Amica Genria

Intanto, la consapevolezza che Mazzucco e Girace saluteranno L’Amica Geniale ci ricorda che la prossima stagione sarà l’ultima: le due protagoniste cresceranno e le loro interpreti, per motivi anagrafici, devono cedere il passo ad altre. Ma resterà il loro sforzo di prestare volto a due giovani donne più grandi di loro e la loro fedeltà ad un progetto che non era semplice da realizzare fin dalla prima stagione.