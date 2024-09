Anche la Protezione Civile merita una fiction: Sempre al tuo fianco, in onda su Rai 1, si prefigge il compito di raccontare al pubblico gli sforzi, i sacrifici e i rischi di chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti e correre in soccorso in caso di emergenza. Una storia che si intreccia alle vite private dei protagonisti, in un connubio perfetto per la fiction della prima rete Rai. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Sempre al tuo fianco, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 20 ottobre.

Sempre al tuo fianco fiction Rai, quando inizia?

Il debutto della fiction è previsto per domenica 15 settembre 2024, alle 21:30, su Raiuno.

Sempre al tuo fianco su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Sempre al tuo fianco in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.

Sempre al tuo fianco fiction Rai, la trama

Le foto di Sempre al tuo fianco, la fiction Rai Guarda le altre 3 fotografie → La serie tv è ambientata a Stromboli. Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani, ha partecipato a ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile. Ha fronteggiato “Iddu”, il vulcano della sua terra di provenienza, e non si è mai sentita in competizione con nessuno, tranne che con quel gigante terribile che ha causato la morte di suo padre quando era bambina.

Una svolta importante nella carriera arriva quando Sara viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l’altro candidato è Renato Lussu (Andrea Bosca), stimato medico e ricercatore, ma soprattutto suo nuovo grande amore. Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo (Peppino Mazzotta), padre di sua figlia Marina (Tecla Insolia), una ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione, che non accetta in prima battuta la nuova relazione della madre con Renato, al quale si avvicinerà grazie alla comune sensibilità ambientalista.

Del gruppo operativo di Sara fanno parte Egidio (Fortunato Cerlino), un biologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente; lo stagista Federico (Luigi Fedele), neolaureato in fisica quantistica; Victor (Alessandro Tedeschi), responsabile delle associazioni di volontariato e Ginevra (Gaia Messerklinger), la giovane e bella responsabile della comunicazione. Nel suo nuovo incarico Sara metterà a frutto competenze e umanità, puntando sulla sua squadra, che deve però ancora trovare coesione: anche loro, infatti, hanno dei segreti nascosti da affrontare e risolvere.

Sempre al tuo fianco fiction Rai, cast

Ambra Angiolini è Sara Nobili;

è Sara Nobili; Andrea Bosca è Renato Lussu;

è Renato Lussu; Peppino Mazzotta è Massimo Caruso;

è Massimo Caruso; Tecla Insolia è Marina Caruso;

è Marina Caruso; Fortunato Cerlino è Egidio Merlo;

è Egidio Merlo; Luigi Fedele è Federico Urbani;

è Federico Urbani; Alessandro Tedeschi è Victor Paoli;

è Victor Paoli; Gaia Messerklinger è Ginevra Carbone.

Sempre al tuo fianco fiction Rai, registi e sceneggiatori

A dirigere la serie tv ci sono Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Pietro Calderoni, Valter Lupo, Sofia Bruschetta ed Angelo Carbone. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, prodotta da Matteo Levi.

Sempre al tuo fianco è una storia vera?

No, la fiction non riprende personaggi realmente esistiti, ma si ispira agli uomini e donne che lavorano nella Protezione Civile e alle situazioni di pericolo che devono affrontare.

Sempre al tuo fianco fiction Rai, dov’è stato girato?

La serie è stata girata nel 2022 sull’isola di Stromboli, dove è ambientata la storia.

Sempre al tuo fianco e l’incendio a Stromboli

Durante le riprese, si verificò un incendio che ha distrutto ettari di vegetazione. La mancanza di alberi contribuì, qualche mese dopo, ad aumentare la forza dirompente di un’alluvione, che provocò ulteriori danni, causando non pochi problemi agli abitanti dell’isola.

Sempre al tuo fianco, colonna sonora

La colonna sonora della fiction è stata composta da Francesco de Luca e Alessandro Forti (Edizioni Musicali Rai Com), disponibile sulle piattaforme musicali digitali.

Sempre al tuo fianco 2 ci sarà?

Difficile dire se ci sarà una seconda stagione della fiction: prima di tutto la Rai dovrà valutare gli ascolti ma, soprattutto, capire in caso di rinnovo dove ambientare i nuovi episodi, considerato che dopo l’incendio verificatosi a Stromboli durante le riprese sarà praticamente impossibile riaprire il set della serie.