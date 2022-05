Incendio a Stromboli durante le riprese di una fiction: si lavora sulle cause

Attimi di preoccupazione durante le riprese di una fiction dedicata alla Protezione Civile con protagonista Ambra Angiolini e diretta dal regista Marco Pontecorvo. Innanzitutto i fatti: la troupe da inizio mese si trova alle Isole Eolie e per le registrazioni, nella mattinata di oggi un incendio è scoppiato a Stromboli, proprio nei pressi della troupe in fase di lavoro.

L’agenzia ANSA scrive che almeno cinque ettari di macchia mediterranea è stata bruciata poiché la situazione già drammatica è stata ulteriormente aggravata dal vento di scirocco che non ha reso facili le operazioni di spegnimento delle fiamme. L’incendio, prosegue l’Ansa è: “partito dalla zona soprastante San Vincenzo ha raggiunto anche Scari“.

Non è chiaro al momento quali potrebbero essere le cause, i carabinieri di Milazzo hanno avviato le indagini per accertare cosa è davvero accaduto. Tra le ipotesi all’attenzione degli inquirenti c’è anche la possibilità che le fiamme possano essersi propagate a causa di una simulazione di un incendio avvenuta nelle registrazioni della fiction: “Non si esclude, ma è una circostanza da accertare” dicono, dunque, nulla di certo. Il portale La Sicilia riporta che numerosi residenti stiano protestando contro la troupe al lavoro.

Non si sbilancia il sindaco Marco Giorgianni sottolineando il lavoro messo in piedi da oggi pomeriggio:

Io non ho dato alcuna autorizzazione e non so se l’incendio sia stato causato dalla troupe. Posso dire che le mie uniche autorizzazioni hanno riguardato le riprese lungo le stradelle. Per tutta la giornata mi sono occupato con le autorità, vigili del fuoco, forestale, prefettura, per far mettere in sicurezza l’isola visti i danni causati dal vastissimo rogo. Per il resto saranno le autorità preposte a fare chiarezza su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Per quel che mi riguarda mi determinerò eventualmente per la richiesta dei danni.