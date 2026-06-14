Quando finisce La Ruota della Fortuna e come cambia la programmazione Mediaset

Mediaset: La Ruota della Fortuna non si ferma e va in onda tutta l’estate. Scopri i dati Auditel record e la strategia di Gerry Scotti per battere la Rai.

Il palinsesto estivo della televisione italiana è sempre stato sinonimo di esperimenti a basso budget, repliche d’annata e rimpiazzi dell’ultimo minuto. Quest’anno, però, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di stracciare il vecchio copione. Di fronte a numeri che hanno superato ogni più rosea aspettativa, Mediaset ha preso una decisione tanto drastica quanto inedita per la sua rete ammiraglia: blindare la fascia preserale mantenendo accesi i motori di uno dei suoi show di maggior successo.

La domanda che molti telespettatori si stavano ponendo in vista dell’estate ha trovato una risposta spiazzante nei listini ufficiali di Publitalia. Nessun passaggio di testimone, nessuna chiusura anticipata a fine giugno. Il tabellone elettronico girerà senza sosta per tutta la bella stagione, trasformando una scommessa nostalgica in una vera e propria colonna portante della programmazione annuale.

Gerry Scotti batte Max Giusti: la strategia della stabilità premia Canale 5

Dietro questa mossa aziendale c’è una netta inversione di rotta rispetto ai piani iniziali. I corridoi di Cologno Monzese davano infatti per certo il ritorno estivo di The Wall con Max Giusti, una staffetta pensata per far respirare il format principale e testare una formula differente in un periodo storicamente complicato per la raccolta pubblicitaria. La straordinaria tenuta del quiz guidato da Gerry Scotti, supportato dalla presenza di Samira Lui, ha però convinto la dirigenza a non toccare un ingranaggio che sta funzionando alla perfezione.

I numeri d’altronde parlano chiaro e nel mercato televisivo odierno sono l’unico vero ago della bilancia. Il game show viaggia su una media fissa che sfiora i 4 milioni di spettatori nei giorni feriali, con uno share blindato sopra il 21%. Il vero capolavoro strategico si consuma però nel fine settimana: il sabato il programma registra picchi eccezionali, superando il muro del 26% di share. Numeri da pieno inverno che hanno spinto la produzione a proseguire le registrazioni senza sosta, garantendo puntate fresche e inedite anche per i mesi di luglio e agosto.

L’assalto a Rai 1 nel momento del cambio della guardia tra De Martino e Liorni

La decisione di non spegnere il quiz risponde anche a una precisa e aggressiva logica di controprogrammazione. Il panorama dell’access prime time della televisione di Stato si appresta infatti a cambiare pelle a metà luglio, quando Stefano De Martino saluterà il pubblico di Rai 1 chiudendo la stagione record di Affari Tuoi. Al suo posto subentrerà Marco Liorni con la versione estiva de L’Eredità.

È esattamente in questa finestra temporale che Mediaset proverà a sferrare l’attacco decisivo. Mantenendo un prodotto rodato e completamente inedito, Canale 5 punta a intercettare il pubblico orfano dei “pacchi” di Rai 1, cercando di scardinare una leadership che nei mesi caldi è spesso apparsa inattaccabile.

Resta tuttavia un’incognita non da poco che divide gli analisti del settore: il rischio saturazione. Mandare in onda lo stesso format per dodici mesi consecutivi, senza un periodo di pausa, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per la tenuta del programma e per lo stesso conduttore. Saranno solo i verdetti dell’Auditel sotto l’ombrellone a stabilire se la scelta della continuità assoluta premierà il coraggio di Mediaset o se il pubblico accuserà la stanchezza da sovraesposizione.