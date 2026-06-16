Forbidden Fruit, morta l’attrice 35enne Ece Irte: aveva recitato anche con Can Yaman in Mr. Wrong – Lezioni d’amore

Il mondo della serialità televisiva piomba in un lutto improvviso e devastante. A sole ventiquattr’ore dal suo trentacinquesimo compleanno, festeggiato ringraziando i propri sostenitori sui social, si è spenta a Istanbul Ece Irtem. L’attrice, volto amatissimo dei melodrammi e delle commedie turche che negli ultimi anni hanno conquistato i palinsesti europei, è deceduta nella mattinata di lunedì 15 giugno a causa di un arresto cardiaco fulmineo, avvenuto sotto gli occhi della madre. Una scomparsa che lascia sotto shock una vasta platea internazionale di spettatori, compresa quella italiana che l’aveva accolta con calore nei pomeriggi di Canale 5.

Gli ultimi fotogrammi a Istanbul e il giallo sul malore

La ricostruzione delle sue ultime ore di vita, passate al vaglio degli inquirenti attraverso i sistemi di sorveglianza del distretto di Kadikoy, delinea un quadro su cui l’autorità giudiziaria intende fare piena luce. Se nella prima parte di domenica 14 giugno, proprio il giorno del suo compleanno, l’attrice appariva serena durante un pranzo in pubblico, i video registrati intorno alle ore 21 nell’atrio del suo condominio mostrano uno scenario differente. Nel rientrare a casa, Ece Irtem viene ripresa mentre manifesta evidenti problemi di equilibrio e un’andatura fortemente barcollante, tanto da richiedere il sostegno fisico della madre per raggiungere l’ascensore. Poche ore dopo, intorno a mezzogiorno di lunedì, la situazione è precipitata: nonostante l’allarme tempestivo e l’intervento dei sanitari nell’appartamento, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sebbene il primo riscontro medico parli di infarto, la magistratura locale ha ritenuto necessario disporre l’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso.

Dai palchi dell’Opera al set con Can Yaman: la carriera

Nata a Sivas nel 1991, Ece Irtem aveva costruito la propria carriera su basi solide e versatili, ben prima di calcare i set televisivi. Si era infatti distinta negli studi di Canto e Opera presso la Yasar University, accademia dove si era diplomata con il massimo dei voti. Il successivo trasferimento a Istanbul aveva poi segnato la svolta professionale, aprendole le porte del cinema e del piccolo schermo.

In Italia la popolarità era arrivata grazie a dinamiche interpretazioni in alcune delle produzioni simbolo del fenomeno delle soap made in Turchia. Il pubblico televisivo aveva imparato ad apprezzarla prima in “Mr. Wrong – Lezioni d’amore“, la commedia romantica dove vestiva i panni di Gizem Sezer, la barlady determinata del locale del protagonista, recitando accanto a star del calibro di Özge Gürel e Can Yaman. Successivamente, l’attrice aveva consolidato il proprio talento drammatico nell’acclamato dramma familiare “One Love”, per poi imporsi nuovamente su Canale 5 all’interno di “Forbidden Fruit”, la travagliata produzione in cui prestava il volto al personaggio di Meric.

Il testamento spirituale e la riflessione sul destino

Con la notizia della sua morte, tra i fan e i media è rimbalzato il video di una delle sue ultime interviste rilasciate alla TV turca, una riflessione intima che oggi assume il sapore di un triste presagio. Invitata a parlare delle pressioni del successo e delle incertezze del mestiere di attrice, la trentacinquenne aveva espresso una profonda filosofia di vita, invitando a ridimensionare le ansie quotidiane. Nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche emergeva l’invito a fidarsi del destino e ad affidarsi a una dimensione superiore, sottolineando come l’esistenza umana fosse essenzialmente un percorso fatto per sperimentare la gratitudine e l’amore, piuttosto che il tormento della preoccupazione. Parole di totale abbandono che oggi risuonano come il suo ultimo, commovente saluto al pubblico.