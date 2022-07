Raffaella Carrà, il ricordo della tv a un anno dalla scomparsa

Raffaella Carrà è mancata il 5 luglio 2021, ma non c’è stato giorno senza che il pubblico la ricordasse, in qualche modo. In questo primo anniversario dalla scomparsa anche la tv cerca di omaggiarla adeguatamente, anche se per una regina sarà sempre troppo poco e anche per recuperare quel che si è fatto su alcune ribalte internazionali; il pensiero corre subito ai 30” ‘buttati’ durante l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino (peraltro presentati anche in pompa magna in conferenza stampa). Per un omaggio speciale, live, non di repertorio, bisognerà aspettare però il 18 giugno 2023, nel giorno del suo 80esimo compleanno con la serata evento “Fiesta”.

Ora però c’è la possibilità di fare qualcosa in più. Se Madrid la onorerà con una piazza, inaugurata il 6 luglio durante il gay pride, e la Rai si prepara a intitolarle gli studi di Via Teulada, il pubblico tv spera di rivederla in tv, anche solo per qualche sera.

Si parte con Blob che dedica a Raffaella Carrà una puntata monografica in onda in onda oggi, sabato 2 luglio, alle 20 su Rai 3: dagli esordi nel cinema ai grandi momenti vissuti in tv, sempre con grazia, divertimento e incredibile professionalità.

Domenica 3 luglio, invece, tocca a Speciale Tg1, alle 23.30 su Rai 1, con Adriana Pannitteri che ripercorre la carriera della Raffa (inter)nazionale anche con i racconti degli amici e dei compagni di vita, che ne tratteggiano soprattutto l’immagine più privata. Un viaggio nel mondo di Raffaella con le testimonianze, tra gli altri, di Paolo De Andreis, capostruttura di tanti suoi programmi in Rai, Letterio Magazzù, l’organizzatore dei suoi eventi in tutto il mondo, Stefano Forti, ballerino e coreografo, Luca Sabatelli, il costumista che ne creò il look, il truccatore Vasco Stolzi, il parrucchiere Giancarlo Turri, Marinetta Saglio, la sua fotografa, e Petra Conti, étoile internazionale che ebbe la possibilità di andare a studiare all’estero proprio grazie alla Carrà.

Nel giorno della scomparsa, invece, è Rai 3 a riportarla in tv anche se alle 15.10 e anche se con una sola puntata della sua ultima creatura, quel gioiellino di A raccontare comincia tu, di Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Giovanni Benincasa e scritto con Salvo Guercio e Caterina Manganella. Ma proprio nel primo anniversario non manca il ricordo di Techetechetè, che il 5 luglio alle 20.35 su Rai 1 propone un appuntamento speciale di 50′ firmato da Salvo Guercio.

Raffaella Carrà e Marcella Bella Oggi è il compleanno di Raffaella Carrà e di Marcella Bella, eccole insieme a "Buonasera Raffaella" del 1986. Stasera, 18 giugno, la puntata di #Techetechete sarà su Marcella e suo fratello Gianni a firma di Salvo Guercio. Per Raffaella preparatevi: il 5 luglio una puntata speciale di 50’ sempre di Salvo Guercio. E dal 1 luglio “Buonasera Raffaella” sarà disponibile su RaiPlay. Posted by Techetechete on Friday, June 17, 2022

Su RaiPlay, invece, c’è tanta Carrà: ci sono Canzonissima ’70 e Canzonissima ’71 con Raffaella e Corrado, c’è MilleLuci con Mina, Ma che sera, la prima stagione di Carràmba! Che sorpresa, la serie Mamma per caso e dal 1° luglio tutte le quindici puntate di Buonasera Raffaella, in onda dal dicembre 1985 al marzo 1986 con tanto di diretta da New York. Un vero evento che merita di essere rivisto. Aspettiamo anche che si realizzi una versione aggiornata di Amore per sapere come sono andate a finire le storie allora raccontare – e volute – dalla Carrà.

Aspettiamo, anche, altri annunci per altri contenuti speciali dedicati all’indimenticabile Raffaella.