Zerocalcare torna su Netflix, dopo il successo di pubblico e di critica di Strappare lungo i bordi. La sua nuova serie animata, Questo mondo non mi renderà cattivo, non è però il seguito di quanto visto nel 2021, ma un racconto tutto nuovo, con i personaggi del mondo di Michele Rech che già conosciamo. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Questo mondo non mi renderà cattivo, quando esce?

Netflix, dopo aver rilasciato un primo trailer della serie durante la settimana del Festival di Sanremo, ha annunciato ad aprile la data di uscita della nuova serie animata, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è attiva la piattaforma da venerdì 9 giugno 2023.

Questo mondo non mi renderà cattivo, la trama

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

La serie racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso, che trae ispirazione da un brano del cantautore romano Path, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Questo mondo non mi renderà cattivo, quante puntate sono?

Le puntate della serie sono sei, della durata di circa trenta minuti ciascuna. A produrre Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing.

Questo mondo non mi renderà cattivo, cast

Come già fatto in Strappare lungo i bordi, Zerocalcare presta la propria voce a gran parte dei personaggi presenti, come Zero, Sarah e Secco. Torna Valerio Mastandrea, che doppia l’Armadillo, la coscienza di Zero, mentre tra i nuovi personaggi compare Cesare, che ha un ruolo fondamentale nel racconto. Altre voci si inseriscono dentro la serie per doppiare nuovi personaggi.

Questo mondo non mi renderà cattivo, canzone

Il titolo della serie è tratto dall’omonimo brano di Path, cantautore romano, contenuto nell’album “Hombre Lobo Sessions” del 2018.

Questo mondo non mi renderà cattivo, trailer

Ecco il trailer diffuso da Netflix:

Questo mondo non mi renderà cattivo, le foto

Qui, invece, le foto della serie tv:

Le foto di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie Netflix di Zerocalcare Guarda un'altra fotografia →

Questo mondo non mi renderà cattivo su Netflix

È possibile vedere Questo mondo non mi renderà cattivo solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).