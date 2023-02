Prendere “un figlio degli anni Ottanta” e chiedergli di lanciare la sua nuova serie non in una serata qualsiasi, ma in una in cui va in onda il Festival di Sanremo. Una mission impossibile per tutti, tranne che per Zerocalcare, anche se la sua reazione sulle prime non è stata molto tranquilla. Eppure, l’obiettivo è stato centrato: ecco, così, che abbiamo una prima occhiata a Questo mondo non mi renderà cattivo.

La seconda opera animata di Zerocalcare, dopo il successo di Strappare lungo i bordi, non ha ancora una data di uscita: per ora ci dobbiamo accontentare di un “prossimamente”, ma le prime immagini ci confermano lo stile del fumettista, che non tradisce se stesso in questa sua seconda avventura su Netflix.

Immagini da cui trapela poco o nulla sulla nuova serie, ma in cui sappiamo che ritroveremo Secco, Sarah ed ovviamente l’Armadillo, anche in questo caso doppiato da Valerio Mastandrea. Qualche indizio sulla serie lo abbiamo piuttosto dal titolo, una sorta di mantra che Zerocalcare ripete a se stesso per convincersi che anche nei momenti più difficili c’è un modo per uscire fuori senza incattivirsi.

Netflix Zerocalcare torna su Netflix con un'altra serie animata (ma non sarà il seguito di Strappare lungo i bordi) La serie, prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, non sarà un sequel di Strappare lungo i bordi, ma racconterà una storia del tutto nuova. Sei gli episodi previsti, ciascun della durata di circa mezz’ora, un po’ più lunghi rispetto alla serie precedente.

Qualche novità dovrebbe esserci sul fronte del doppiaggio, con nuove voci che affiancheranno quella di Zerocalcare (che doppierà comunque più di un personaggio) e Mastandrea. Per il resto, non resta che aspettare ed accontentarsi del promo sanremese, che ha fatto conoscere seppur brevemente uno degli autori più importanti degli ultimi anni anche al pubblico della tv più popolare.