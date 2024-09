Domenica sera carica di adrenalina per il pubblico di Rai 2 con l’arrivo delle puntate d di 9-1-1 6. Come al solito la serie sbarca in chiaro diversi mesi dopo il passaggio su Disney+ e la messa in onda americana (la sesta stagione è infatti iniziata 2 anni fa negli USA), ma almeno sono passati solo pochi mesi dal passaggio in chiaro della quinta stagione terminata lo scorso maggio su Rai 2. La serie riparte con la sua dose di emozioni forti e situazioni estreme, ma anche con le vicende personali dei protagonisti. Per esempio nelle prime puntate Bobby e Athena saranno in trasferta in Florida dai genitori della poliziotta.

9-1-1 6 in Italia, gli episodi su Rai 2

La puntata di domenica 15 settembre

6×01 Che i giochi abbiano inizio: la stagione inizia con una bella situazione catastrofica, quando un dirigibile precipita su uno stadio durante una partita di football. Il panico generato dalle persone in fuga, mette in pericolo la vita di una ragazzina con un cuore artificiale. Mentre Athena sta facendo una videochiamata con la madre, il padre ha un incidente. N.B.: la puntata potrebbe saltare in caso di terzo match nella sfida Italia – Olanda di Coppa Davis.

9-1-1 6, il cast

Non ci sono modifiche sostanziali al cast della sesta stagione di 9-1-1. Tornano Angela Bassett nei panni dell’agente Athena Grant-Nash, sposata con Bobby, il capitano della stazione 118 dei pompieri, interpretato da Peter Krause. Oliver Stark è Evan “Buck” Buckley, Jennifer Love Hewitt è sua sorella Maddie, compagna di Howie Chimney interpretato da Kenneth Choi. Aisha Hinds è Henrietta “Hen” Wilson, Ryan Guzman è Eddie Diaz.

9-1-1 6, quante puntate sono?

18 puntate compongono 9-1-1 6.

9-1-1 7 si farà?

Si, la settima stagione è andata in onda nella primavera 2024 su ABC che ha salvato la serie dopo la chiusura imposta da Fox. I 10 episodi che compongono la stagione (più breve per lo sciopero di sceneggiatori e attori) sono disponibili su Disney+. ABC ha rinnovato la serie per un’ottava stagione.

L’universo 9-1-1

La serie tv 911 ha dato vita a uno spinoff Lone Star con Rob Lowe arrivato alla quinta stagione che andrà in onda nell’autunno 2024 su FOX negli USA (successivamente prima su Disney+ poi su Rai 2 in Italia), ma che sarà anche l’ultima. La serie è stata cancellata. Ma il mondo di 9-1-1 potrebbe essere destinato a espandersi, sembra che sia in lavorazione un nuovo spinoff ambientato in un’altra città, si vocifera Las Vegas. Al momento non ci sono però ordini ufficiali.

9-1-1 6 in streaming

Le puntate della sesta stagione di 9-1-1 trasmesse in chiaro da Rai 2 sono disponibili in streaming su RaiPlay. Ma non solo perché sono anche tutte disponibili su Disney+ in abbonamento.