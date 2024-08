Disney+, tutte le nuove serie in uscita a settembre 2024

A settembre 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a settembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a settembre 2024

Il mese di settembre 2024 su Disney+ è particolarmente povero di novità seriali, soprattutto se paragonato al mese precedente con l’arrivo di Abbott Elementary, The Bear e Only Murders in the Building (che prosegue per tutto settembre con il rilascio settimanale dei suoi episodi). L’unica importante novità è la partenza di Agatha All Along, serie tv che nasce come spinoff di WandaVision e ha al centro il personaggio interpretato da Kathryn Hahn, la strega Agatha.

Nel corso del mese di settembre 2024 arrivano diverse serie animate sia per adulti che per bambini e prosegue il rilascio della seconda stagione di Unprisoned che debutta (non annunciata) il 31 agosto.

11 settembre – Will Trent s.2 Finale di stagione

s.2 Finale di stagione Ogni martedì – Only Murders in the Building s.4

s.4 Ogni sabato – Unprisoned s.2

s.2 18 settembre – Firebuds s.2

Marvel’s Spidey e i suoi fantastici amici s.3

s.2 s.3 19 settembre – Agatha All Along s.1 (ep. settimanali)

s.1 (ep. settimanali) 25 settembre – The Great North s.4 (animazione per adulti)

Io e Winnie The Pooh, i nuovi episodi (animazione)

Disney Junior: Gioca con Winnie the Pooh (animazione)

Superkitties (animazione)

Minni Toons: il campeggio di Minni (animazione)

Agatha All Along – prima stagione (dal 19 settembre)

Nuova serie tv originale Marvel di Disney+, spinoff di WandaVision passato per una lunga gestazione e diversi cambi di nome. Nella serie Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza poteri. Viene liberata da un incantesimo da un misterioso goth Teen che desta il suo interesse quando le chiede di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Nel cast oltre a Kathryn Hahn troviamo Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, ma anche Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza.

Disney+ a settembre 2024, oltre la fiction

Tra le poche uscite di settembre 2024 su Disney+ c’è anche la docuserie In Vogue The 90s che uscirà con il primo volume da 3 episodi il 13 settembre seguiti dal secondo volume (altri 3 episodi9 il 20 settembre. L’attesissima serie racconta la storia dell’industria della moda negli anni ’90 attraverso gli occhi dei direttori di Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour.

Il 13 settembre arriva anche lo speciale animato di Lucasfilm in 4 episodi Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy in cui l’intera galassia di Star Wars si mescola completamente quando un comune nerfherder, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), porta alla luce un potente artefatto proveniente da un tempio Jedi nascosto. Si ritrova così a vivere un’avventura in una nuova versione della galassia, meravigliosamente selvaggia e contorta, dove i buoni sono cattivi, i cattivi sono buoni e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di diventare l’eroe in grado di rimettere insieme tutti i pezzi.