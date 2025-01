La serie tv turca si sta avvicinando alla conclusione, mentre Canale 5 ha deciso di testare in day time, al sabato pomeriggio, Tradimento, ora in onda la domenica sera

Se un anno fa, in queste settimane, ci si domandava quando sarebbe finito Terra Amara, ora ilpubblico del day time di Canale 5 si chiede quando finirà Endless Love. Nel caso di Terra Amara il finale fu mandato in onda a fine stagione tv, con una puntata speciale in prima serata; per quanto riguarda Endless Love, invece, l’ultima puntata andrà in onda molto prima, tant’è che in quel di Mediaset si sta già ragionando su chi ne erediterà il prezioso slot pomeridiano.

Quando finisce Endless Love?

Cominciamo, dunque, da Endless Love: quando è prevista la messa in onda del finale della dizi turca in onda su Canale 5 dal marzo 2024? La serie con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit nei panni degli innamorati Nihan e Kemal è composta da due stagioni e da 74 episodi nell’edizione originale, diventati più di 300 nell’edizione italiana.

Episodi che Canale 5, dopo aver riscontrato un buon successo in daytime, ha cominciato a mandare in onda anche in prima serata, accorciando inevitabilmente la durata di messa in onda dell’intera serie. Considerati i buoni ascolti ricevuti, a novembre si era deciso di spostare Endless Love definitivamente alla prima serata, ma i numeri non eccellenti del suo sostituto, Segreti di famiglia, hanno convinto Canale 5 a riportare la soap nella sua fascia originaria.

Nelle settimane scorse, inoltre, complici le festività natalizie, Endless Love si è presa una pausa di un paio di settimane, permettendo così al pubblico affezionato di non perdersi neanche una puntata nel periodo di festa; dal 7 gennaio scorso, infine, la dizi è tornata regolarmente in onda al pomeriggio.

Sono, quelli che stiamo vedendo in queste settimana, gli ultimi episodi di Endless Love, che si sta così avvicinando velocemente alla conclusione. TvBlog può anticipare che per ora Canale 5 sta tenendo in considerazione come settimana di messa in onda degli ultimi episodi quella tra il 3 e l’8 febbraio 2025, salvo eventuali spostamenti che la rete potrebbe decidere nei prossimi giorni. Non solo: siamo anche in grado di anticiparvi che il finale di Endless Love dovrebbe andare in onda in prima serata.

Tradimento al posto di Endless Love

Con la data della conclusione di Endless Love così vicina, Canale 5 sta già pensando al suo erede, ovvero alla serie che ne prenderà il posto nell’importante fascia delle 14:10 dal lunedì al venerdì (e al sabato alle 14:45). La scelta è caduta su Tradimento, altra serie turca che sta andando in onda la domenica in prima serata.

Non volendo far trovare impreparato il proprio pubblico di fronte a questo passaggio di testimone, Canale 5 comincerà a testare la resa di Tradimento al pomeriggio già dalla settimana prossima: da sabato 25 gennaio, infatti, la serie andrà in onda dalle 14:45 alle 16:30, pur mantenendo la sua collocazione in prime time. Una volta concluso Endless Love, Tradimento si dovrebbe spostare nello slot delle 14:10, ma potrebbe mantenere anche quello della domenica sera.