Va in onda regolarmente, allungandosi, My Home My Destiny

Endless Love e Beautiful non in onda a Natale: la programmazione delle due soap dal 23 al 28 dicembre 2024

Cambiano programmazione, in vista del Natale, Endless Love e Beautiful. Le due soap opera di punta del pomeriggio di Canale 5, infatti, nella settimana del 25 dicembre non andranno in onda in alcuni giorni, lasciando spazio a film a tema natalizio che terranno compagnia al pubblico durante le feste.

Endless Love, in pausa durante la settimana di Natale

Cominciamo da Endless Love, la cui messa in onda regolare (dopo il tentativo -non riuscito- di sostituirlo in day time con Segreti di famiglia) è alle 14:10 dal lunedì al venerdì ed il sabato alle 14:45, oltre agli appuntamenti in prima serata del giovedì.

Una programmazione che cambia nella settimana da lunedì 23 a sabato 28 dicembre: durante la settimana, infatti, Endless Love non andrà in onda, sostituito da alcuni film che occuperanno anche la fascia solitamente destinata a Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Unica eccezione sabato 28 dicembre, quando la soap opera turca tornerà in onda, ma alle 16:00, giusto per fare da traino a Verissimo-Le storie (best of di questa prima parte di stagione del rotocalco).

Anche Beautiful in pausa (ma solo il 25 e 26 dicembre)

Per quanto riguarda Beautiful, invece, lo stop sarà più ridotto. La soap opera statunitense infatti non andrà in onda solo mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, quindi a Natale e Santo Stefano. Nei giorni di lunedì 23, martedì 24, venerdì 27 e sabato 28, invece, sarà regolarmente trasmessa alle 13:40.

My Home My Destiny regolarmente in onda (e si allunga)

Se invece siete appassionat* delle vicende di My Home My Destiny, potete tirare un sospiro di sollievo: non solo la dici turca (già interamente disponibile su Mediaset Infinity) andrà regolarmente in onda, ma si allungherà. Lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27, infatti, gli episodi cominceranno alle 16:10 (invece che alle 16:50) e termineranno alle 17:00. Unica eccezione sabato 28, quando la puntata sarà trasmessa alle 14:30.

Quali saranno i film di Natale di Canale 5?

Dicevamo che al posto delle soap e delle produzioni di Maria De Filippi andranno in onda dei film a sfondo natalizio. Lunedì 23 toccherà a “La magia del Natale” (alle 14:10), martedì 24 a “Il dono più grande” (alle 14:10), mercoledì 25 a “Un Natale da corgi” (alle 13:40) e “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale” (alle 16:50).

Giovedì 26 sarà la volta di “A Merry Christmas Match” (alle 13:50) e “Tornando a casa per Natale” (alle 16:50), mentre venerdì 27 andrà in onda “A passo di danza”. Confermata per tutti i giorni, alle 16:00, la striscia pomeridiana del Grande Fratello.