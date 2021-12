Se pensi alla tv del 2021 pensi al trionfo dei Måneskin al Festival di Sanremo di Amadeus e all’Eurovision, ma ti vengono in mente anche altri prodotti puramente televisivi che hanno incontrato il favore di pubblico e di critica. Considerando il sempre prolifico mondo della serialità, si può citare Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, vera sorpresa stagionale, ma anche la più tradizionale Blanca, in onda fino a pochi giorni fa su Rai1. Senza dimenticare fenomeni globali come Squid game e le stagioni finali di La casa di carta e del nostro Gomorra.

Molte le conferme, tra i pilastri della tv tradizionale: da Maria De Filippi a Carlo Conti, dal già citato Amadeus a Milly Carlucci, passando per Antonella Clerici e Fabio Fazio, verso i quali il gradimento del pubblico resta inscalfibile. Ma anche Mara Venier e Gerry Scotti, pur non nelle loro stagioni più brillanti, appaiono certezze imprescindibili per il pubblico generalista.

Tra le piacevoli sorprese Serena Bortone, che dopo un primo anno di assestamento ha modellato il suo Oggi è un altro giorno, con innesti molto sensati, a partire da Memo Remigi, rappresentante della generazione over che continua a dominare in televisione (da Orietta Berti a Iva Zanicchi). Fronte Rai1 bene anche Alberto Matano, che ha consolidato la sua conduzione in solitaria de La Vita in diretta.

Spiacerà agli snob, ma tra i top della tv del 2021 figura anche il Grande Fratello Vip, nonostante la conduzione assai criticabile di Alfonso Signorini e un format sempre più lontano da quello originario. Il pubblico però continua a seguirlo.

Chiacchieratissimo anche Fedez, le cui partecipazioni televisive in Lol Italia e nel Concertone del primo maggio non hanno lasciato – eufemismo – indifferenti nessuno. Senza dimenticare la serie The Ferragnez.

Infine, il caso di Pio e Amedeo, con lo show Felicissima Sera che in prima serata su Canale 5 ha avuto risultati probabilmente superiori alle aspettative e che ha creato anche molte discussioni e polemiche. Il loro ritorno al cinema con Belli ciao farà capire la portata del loro successo.