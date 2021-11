La notizia dell’arrivo su Sky nel 2022 di Quelle brave ragazze (il programma estivo di Rai1 con Ciampoli, Maya, Graci e Simone non c’entra niente) con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti è la conferma del successo di una tendenza che investe la tv italiana da molto tempo e che sembra destinata a non tramontare. Chiamatela grey-tv, chiamateli âgé, chiamateli, meno carinamente, boomer, chiamateli come vi pare, ma la scena è ancora tutta loro.

La televisione li cerca e loro si fanno trovare pronti. Quelle brave ragazze (che, almeno sulla carta, sembra richiamare Non è mai troppo tardi, andato in onda su Rai2 nel 2017 con Claudio Lippi, Adriano Panatta, Edoardo Vianello e Lando Buzzanca – a dirigere la rete all’epoca era Ilaria Dallatana, oggi produttrice con la Blu Yazmine proprio del format ideato dalla Maionchi) è solo un esempio: il fenomeno televisivo Mara Maionchi (80 anni) è iniziato a X Factor nel 2008 e non mai avuto fasi calanti, Orietta Berti (78) si è rilanciata negli ultimi tempi (anche grazie al Festival di Sanremo di Amadeus, alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro e ad una presenza forse un po’ esagerata sul piccolo schermo) dopo il periodo d’oro a cavallo degli anni Novanta e Duemila con Fabio Fazio e Maurizio Costanzo, Sandra Milo (88) non ha perso smalto e prestigio (nel 2021 ha vinto un David di Donatello alla carriera) pur frequentando talvolta contesti televisivi discutibili e rischiando scivoloni trash.

L’elenco è davvero lungo. Al Bano (78) perde la poltrona di The Voice Senior (al suo posto, appunto, la Berti) e si ritira (momentaneamente) da Ballando con le stelle, ma è già in pole per la conduzione del Capodanno di Canale 5 (come anticipato ieri da TvBlog). Iva Zanicchi (81), dopo essersi proposta in veste di opinionista a L’Isola dei famosi e a Venus Club, si gode le due prime serate evento di Canale 5 tutte dedicate alla sua carriera. E Ornella Vanoni (87), martedì prossimo, debutta alla conduzione de Le Iene.

E come non citare Memo Remigi (83), rivitalizzato prima da Propaganda Live su La7 e ora da Oggi è un altro giorno su Rai1, di cui è ormai inamovibile presenza fissa? E, ancora, Uomini e donne, dove Gemma Galgani (71) continua a dominare la scena del trono over, tra le più geniali trovate televisive di Maria De Filippi.

Per il ricambio generazionale c’è tempo.