Il mese di Marzo 2022 su Amazon Prime Video è caratterizzato da due attesi finali, quello di Lol 2 previsto per il 3 marzo con gli ultimi due episodi che porteranno alla scoperta del vincitore e quello di The Marvelous Mrs. Maisel 4 (ma tranquilli la serie è stata rinnovata per una quinta stagione). Tra le novità del mese di Marzo su Prime Video si segnala la seconda stagione di Upload e della docu-serie dedicata alla Moto GP.

Prime Video Marzo 2022 le novità in arrivo

Vediamo quali serie tv ci aspettano a Marzo 2022 in streaming su Amazon Prime Video, tra serie inedite e novità aggiunte in catalogo:

Venerdì 4 – Star Trek: Picard s.2 con episodi settimanali per 10 settimane; la serie arriva in contemporanea con il rilascio USA su Paramount+. Il capitano Picard deve cercare di fronteggiare i pericoli della Terra con vecchi e nuovi amici in una corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia.

The Boys Presents: Dyabolical : antologia animata in 8 episodi di breve durata ambientata nell'universo di The Boys, ciascun episodio ha un diverso stile di animazione.

The Marvelous Mrs. Maisel , finale di stagione

, finale di stagione Venerdì 11 – Upload s.2: Nathan è a un bivio, dopo l’arrivo improvviso della fidanzata deve decidere se rimanere con lei o se approfondire il suo interesse segreto con Nora, la sua assistente cliente; intanto Nora prova a uscire dal sistema avvicinandosi a un gruppo di ribelli.

Prime Video Marzo 2022 le serie tv non inedite

A marzo 2022 su Prime Video arrivano alcuni cofanetti più o meno completi di serie tv non inedite, già presenti su altre piattaforme o trasmesse da canali tv nazionali, come:

1 – Hannibal s.1-3

s.1-3 1 – La Verità sul Caso Harry Quebert (miniserie)

(miniserie) 7 – SEAL Team s.1-4

s.1-4 8 – Sherlock s.1-4 compreso il film speciale L’Abominevole Sposa

s.1-4 compreso il film speciale L’Abominevole Sposa 14 – 90210 s.1-5 (la versione degli anni 2000 di The CW)

Prime Video Marzo 2022 le serie tv che scadono

A fine febbraio sono annunciate in scadenza su Prime Video diverse serie tv che quindi nel corso del mese di Marzo non saranno più in catalogo come Bates Motel, la rilettura contemporanea di Psycho con Freddie Highmore; non si potranno più vedere su Prime Video anche le 8 stagioni di Psych e le 5 del dramma familiare di Parenthood.

Prime Video Marzo 2022 non solo fiction

Tra i titoli oltre le serie tv fiction il 14 marzo arriva la docuserie MotoGp Unlimited che racconta sia le storie delle future promesse che dei veterani, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo al mondo dei piloti e delle corse. Tra i piloti presenti Fabio Quarataro, Valentino Rossi, Marc Marquez, Joahnn Zarco, Joan Mirr, Francesco “Pecco” Bagnaia.

Il 4 marzo (solo in versione originale) arriva il documentario Lucy and Desi, esordio alla regia di Amy Poehler, con al centro una delle coppie più famose d’America formata da Lucille Ball e Desi Arnaz che portarono il loro amore fino alla realizzazione di I Love Lucy. Sul fronte anime arrivano dal 18 marzo Haikyuu!!, dal 25 le stagioni 10 e 11 di Bleach, dal 26 Naruto e dal 30 marzo la terza stagione di Hunter X Hunter.