L’attesa è stata lunga, eccome, ma sarà ampiamente ricompensata: The Marvelous Mrs. Maisel 4 (o La Fantastica Signora Maisel 4, se preferite il titolo italiano) è pronta finalmente al debutto. La quarta stagione di una delle serie tv di punta di Prime Video torna con nuovi episodi, che seguono le vicissitudini della protagonista in un mondo tanto lontano dal nostro ma con tanti spunti simili. Non potete più aspettare? Continuate a leggerne per saperne di più!

The Marvelous Mrs. Maisel 4, quando esce?

L’uscita della quarta stagione della serie è stata annunciata verso la fine del 2021: La Fantastica Signora Maisel 4 fa il suo debutto venerdì 18 febbraio 2022 su Prime Video, in ogni Paese in cui il servizio è disponibile.

The Marvelous Mrs. Maisel 4, la trama

Le foto di The Marvelous Mrs. Maisel 4, su Prime Video Guarda le altre 32 fotografie → Nella quarta stagione, ritroviamo Midge (Rachel Brosnahan) a New York: Shy Baldwin (Leroy McClain) l’ha “scaricata” durante il suo tour -di cui la protagonista si occupava dell’apertura- dopo un monologo da lei tenuto in cui quasi rivela l’omosessualità del comico.

Midge, però, non vuole tornare a casa, e s’impegna affinché i suoi pezzi siano sempre migliori. Nel farlo, cerca il sostegno di Susie (Alex Borstein), che ora sta trovando un modo per rimediare ai suoi guai finanziari. Prova anche a contattare Joel (Michael Zegen) che, intanto, manda avanti il suo locale cercando di restare in buoni rapporti con la bisca che si trova sotto al locale stesso.

La storia arriva fino al 1960, anno che dà il via ad un decennio di grandi cambiamenti: anche Midge è in cerca di novità, e per farlo trova un nuovo ingaggio che le dà carta bianca nel mettere in mostra tutta la sua creatività. Il suo impegno, però, le fa dimenticare famiglia ed amici e la allontana anche da se stessa.

The Marvelous Mrs. Maisel 4, recensione

© Prime Video

La penna di Amy Sherman-Palladino è sempre una delle più brillanti in circolazione. La Fantastica Signora Maisel 4 conferma quanto di interessante, ironico ed intelligente abbia questa serie, una vera e propria sfida vinta da Prime Video, che non si è arreso neanche quando ha dovuto riorganizzare le riprese durante la pandemia.

Perché per girare Mrs. Maisel -come tutti gli altri lavori di Sherman-Palladino- non ci si può accontentare di pochi set. L’autrice lo aveva già dimostrato con Una Mamma per Amica: le sue storie sono ambientate in veri e propri mondi, che sono sì legati a filo doppio alla nostra realtà, ma che sono anche capaci di avere delle loro regole, tutte utili a portare il racconto sui giusti binari.

L’unico obiettivo per Amy Sherman-Palladino, nel creare questi universi televisivi, è intrattenere, ma mai senza essere banale. La Fantastica Signora Maisel, fin dalla partenza della quarta stagione, riesce a convincerci che Midge saprà trovare nuove strade per far sentire la propria voce, anche quando tutto sembra perduto.

Ecco, qui si trova il legame con la nostra realtà: Miriam Maisel rappresenta tutti coloro che per un motivo o l’altro faticano a trovare un posto nel mondo. Miriam è chi è stato zitto per tutta la sua vita; o chi ha preferito farsi guidare dagli altri; o chi ancora ha sempre pensato di non avere gli stessi diritti degli altri; ma anche chi si è sempre battuto affinché tutti potessero avere uno spazio in cui esprimersi. The Marvelous Mrs. Maisel, con le sue ambientazioni da club notturno, i suoi locali sfavillanti ed suoi abiti che appartengono ad un altro tempo, è più simile a noi di quanto possiamo pensare. E siamo certi che se vivesse ai giorni nostri, Midge avrebbe numerosi altri spunti per i suoi monologhi.

The Marvelous Mrs. Maisel 4, il cast

© Prime Video

Confermato tutto il cast principale della serie, guidato dalla protagonista Rachel Brosnahan.

Rachel Brosnahan: Miriam “Midge” Maisel;

Alex Borstein: Susie Myerson, la manager di Midge;

Michael Zegen: Joel Maisel, marito di Midge. I due sono separati. Nella terza stagione apre un club tutto suo;

Marin Hinkle: Rose Weissman, la madre di Midge;

Tony Shalhoub: Abe Weissman, il padre di Midge;

Caroline Aaron: Shirley Maisel, la madre di Joel;

Kevin Pollak: Moishe Maisel, il padre di Joel;

Jane Lynch: Sophie Lennon, comica molto famosa che fa delle su battute semplici il proprio successo, in realtà è una ricca aristocratica di Manhattan molto schizzinosa.

La quarta stagione vedrà anche la partecipazione di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia e John Waters.

The Marvelous Mrs. Maisel 4, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della quarta stagione sono otto. Prime Video le distribuisce due per volta per quattro settimane. Il finale di stagione è quindi disponibile l’11 marzo.