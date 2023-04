Li conosciamo per i numerosissimi (e divertenti) contenuti social che diventano subito virali, ma anche per le loro numerose partecipazioni a programmi tv e competition show. Ora, per il gruppo dei The Jackal è tempo di una nuova sfida, rappresentata da una serie tv tutta loro: Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è infatti il nuovo titolo annunciato da Prime Video che sarà disponibile dall’8 giugno 2023.

Per il gruppo comico napoletano è un debutto da protagonisti assoluti, dopo aver collaborato, nel 2021, alla creazione di Generazione 56K per Netflix. Dietro il progetto ci sono Francesco Ebbasta (che aveva anche scritto e diretto Generazione 56K) e Alessandro Grespan, autori del soggetto e della sceneggiatura con Luca Vecchi (Bang Bang Baby) e Stefano Di Santi (Il regno).

Ma di cosa parlerà Pesci piccoli? La serie, in sei episodi, racconterà le vicende di una piccola agenzia digital che sogna in grande ma alla fine sopravvive tra clienti stravaganti e le difficoltà di una modesta realtà di provincia. Protagonisti saranno Ciro (Priello), Fabio (Balsamo), (Gianluca) Fru ed Aurora (Leone), amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo.

L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, la serie vede nel cast anche Martina Tinnirello, Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi e Mario Zinno.

Un nuovo impegno per The Jackal, ormai sempre più proiettati nel mondo del piccolo schermo dopo aver trovato la popolarità tramite Youtube ed i social network: tra i vari progetti a cui hanno preso parte, la prima stagione di LOL-Chi ride è fuori (vinta da Priello, quest’ultimo anche tra i concorrenti di Tale e Quale Show), la terza di Celebrity Hunted (sempre con Priello e Balsamo, poi conduttori della nuova edizione di Name That Tune su Tv8) e la nona di Pechino Express (a cui hanno partecipato Leone e Fru, futuri conduttori di Italia’s Got Talent su Disney+). In mezzo, numerose collaborazioni e spot: la The Jackal mania, insomma, non è affatto finita.