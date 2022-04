Riprende la caccia all’uomo di Prime Video, con Celebrity Hunted 3, il reality thriller (come viene definito dalla piattaforma stessa) prima produzione originale unscripted italiana di Amazon. E come già avvenuto nelle due stagioni scorse, anche questa volta il cast è di tutto rispetto.

Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è sempre stato attento a proporre al proprio pubblico la partecipazione di personaggi che potessero essere popolari ma al tempo stesso lontano dal mondo dei reality e dei competition show, creando un’alchimia che sapesse stimolare curiosità ed aspettative.

Ed a giudicare dai nomi di questa terza edizione, l’obiettivo è stato centrato un’altra volta: in Celebrity Hunted 3, infatti, vedremo Luca Argentero e la moglie, l’attrice Cristina Marino; Salvatore Esposito e Marco D’Amore, protagonisti di Gomorra-La serie; Katia Follesa (che giocherà in solitaria ed alla sua seconda esperienza con Prime Video dopo LOL); Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal ed Irama e Rkomi.

Le riprese sono cominciate da poco a Firenze ma, ovviamente, il set si sposterà a seconda della fuga dei protagonisti, sempre braccati per due settimane da analisti ed investigatori professionali, a cui va il compito di stanarli. In palio, un montepremi in denaro da donare in beneficienza.

“Siamo felici di poter annunciare al pubblico di Prime Video in Italia l’arrivo della terza stagione di Celebrity Hunted-Caccia all’uomo”, ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios. “Le ultime due edizioni hanno confermato il grande successo di questo format, contraddistinto non solo da una produzione qualitativamente di primo livello ma soprattutto da una narrazione nuova ed innovativa che cambia le regole tradizionali del reality show mescolandola alla narrazione di una serie action. Siamo convinti che anche quest’anno Celebrity Hunted regalerà momenti avvincenti, divertenti e pieni di adrenalina grazie ad un nuovo ed ambizioso cast in grado di appassionare e coinvolgere il nostro pubblico, offrendo un’esperienza di intrattenimento davvero unica”.

Celebrity Hunted 3 debutterà su Prime Video nel corso del 2022, confermando così la sua uscita a cadenza annuale (le stagioni precedenti sono state distribuite in due parti nell’arco di una settimana).

Le prime due stagioni, va detto, se avevano convinto dal punti di vista del cast, avevano un po’ deluso per quanto riguarda l’eccessiva messa in scena della fuga, che aveva dato sì ragione alla parte “thriller”, ma un po’ meno a quella “reality”, facendo sembrare il tutto sempre un po’ troppo costruito e pensato ad hoc. Chissà che le cose cambieranno con la terza stagione.