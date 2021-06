Chiude definitivamente un anno e un giorno dopo la conferenza stampa di presentazione Ogni Mattina, che esordì su Tv8 lo scorso 29 giugno con al timone Alessio Viola e Adriana Volpe. A far calare il sipario sul programma è però la sola Volpe, dopo il cambiamento in corsa registratosi nel corso di questi mesi di messa in onda: al termine della programmazione in dicembre, infatti, Viola e il capoprogetto Alessandro Banfi hanno lasciato il programma, facendo spazio a una nuova impaginazione di Ogni Mattina e a un nuovo capoprogetto, Antonio Sellitto.

“237 puntate in diretta, 722 ore di diretta” esordisce la Volpe a inizio puntata, che nel corso della diretta, la cui durata oraria dalle quattro ore iniziali è stata sempre più ridotta, passando da un’iniziale dimezzamento a una successiva sforbiciata sull’ultima mezz’ora con la chiusura anticipata alle 11:30, ha ringraziato in più parti tutta la squadra che ha lavorato al programma. La commozione di Lorenzo Farina, la voce rotta di Cristiano Pasca nel ringraziare Cecilia Tanturri, curatore della “versione 2021” di Ogni Mattina sono stati solo alcuni dei momenti che hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento.

Arrivati però agli ultimi minuti, al fianco di Giovanni Ciacci, che ha fra l’altro annunciato di voler lasciare definitivamente la televisione (vedremo se sarà vero), Adriana Volpe si è presa lo spazio per un ringraziamento personale:

Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Ammetto che sono travolta dalle emozioni, però vorrei condividere con voi ciò che questa esperienza ha rappresentato per me. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case.

La conduttrice ricorda poi il particolare contesto sociale in cui si è trovato Ogni Mattina al suo esordio, partendo dopo i terribili mesi del lockdown, quando l’Italia però stava imboccando la via della ripartenza:

Era giugno dell’anno scorso e fra l’altro era un momento molto particolare del nostro paese, l’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento. Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice, vero, autentico, a volte anche scomodo, ma sempre rispettoso. Ho scelto di raccontare le persone oltre le storie, perché questa è la mia cifra, questa sono io, ma soprattutto questa è la forza della squadra di Ogni Mattina, una squadra che è stata coesa, fatta di grandissimi professionisti, che mi hanno saputo capire, valorizzare e che hanno lavorato con grande passione fino all’ultimo momento, fino all’ultimo istante.

La Volpe poi prosegue:

L’obiettivo era quello di creare un prodotto educato, fuori dagli schemi della tv trash, e non abbiamo mai esitato a scegliere la qualità per portarla nelle vostre case. È stato un programma inclusivo e vi lasciamo con l’augurio che ci qualcuno che prossimamente abbia la voglia e il coraggio di ripartire da qui, da quello che abbiamo seminato.

La conduttrice non manca poi di salutare il suo ex compagno di avventura Alessio Viola e l’ex capoprogetto Banfi, oltre che Tanturri, Sellitto e Baudini “che hanno preso il timone autorale del programma, di un programma che era già in corsa”. Nei ringraziamenti della Volpe, dove è presente l’ex direttore di Tv8 Remo Tebaldi, insieme a Sara Ravelli e Marco Cassir, manca invece Antonella D’Errico, subentrata alla direzione del canale in chiaro di Sky alla fine dello scorso gennaio.

Al rientro da una clip riassuntiva della stagione – la puntata rappresentava la conclusione di una stagione durata un anno intero, ma nelle immagini trasmesse nel corso della puntata non compare mai Alessio Viola – Adriana Volpe conclude così i saluti, dando comunque appuntamento ai telespettatori che l’hanno seguita in questi mesi:

Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. […] Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!

La conduttrice, che conferma quindi indirettamente il passaggio a Mediaset, segnato dal debutto come opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, si prende alla fine il centro dello studio, ormai tutto spento. Ogni Mattina è finito: che cosa rimarrà di questo programma?