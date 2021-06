Il figlio Davide è un grande fan del Grande fratello vip e la mamma Sonia lo ha portato spesso ai piedi dell’altare di Cinecittà da dove Alfonso Signorini celebrava le numerosissime funzioni del celebre programma prodotto dalla Endemol Shine Italy. Davide è Davide Bonolis, figlio di cotanto padre e Sonia è Sonia Bruganelli, moglie di cotanto Paolo Bonolis, il superman dei presentatori della tv generalista italiana, fresco di rinnovo di contratto con Mediaset.

Ora, magari per aver accesso agli studi di Cinecittà in maniera più continua, Alfonso Signorini ha deciso di ingaggiare Sonia Bruganelli come affiancatrice di Adriana Volpe per l’edizione prossima ventura del Grande fratello vip. La voce, che era nell’aria già da molte settimane negli ambienti televisivi e meta televisivi italioti, è stata confermata nelle ultime ore dall’autorevole sito web Dagospia. Per altro a TvBlog non risulta ancora tecnicamente nessun contratto firmato fra le parti, ma si tratta di una mera formalità, ovviamente.

La signora Bruganelli, le cui sembianze fisiche ricordano in qualche modo Irene Ghergo, l’autrice televisiva ora in forza al Gf e divenuta celebre grazie a Gianni Boncompagni che l’aveva chiamata negli anni ottanta quale “procacciatrice” di ospiti nei suoi programmi del mezzogiorno di Rai1 prima con Raffaella Carrà e poi con Enrica Bonaccorti, dunque, qualora la trattativa si chiuda positivamente, potrebbe allietare il pubblico del Grande fratello vip sesta edizione. La sua verace dialettica l’ha già mostrata a parecchie persone nei suoi spesso “ficcanti” post pubblicati sui social. Post che per altro hanno provocato spesso e volentieri delle vivaci discussioni all’interno della “bolla” web, molto meno al di fuori di essa (è noto che i due mondi sono molto separati). Facile immaginare dunque che nel corso delle puntate prossime venture del Gf vip 6 i suoi account social possano avere una impennata di utenti.

Durante il varietà Punto Zeta Paolo Bonolis ha così commentato l’ormai certo ingaggio della gentil consorte presso il popolare reality show di Canale 5:

“Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo“.

Con l’ingaggio della signora Bonolis dunque si sarebbe in qualche modo completato il reclutamento dei cosiddetti opinionisti del celebre reality show diffuso da Canale 5 e che dovrebbe andare in onda ancora due volte la settimana anche nella prossima stagione tv. Per quel che riguarda il cast dei concorrenti, che alla fine saranno circa una trentina o anche di più vista la concreta possibilità che il programma vada oltre la fine naturale prevista di inizio dicembre e più precisamente sulla loro identità, non resta che divertirsi a leggere ciò che esce quotidianamente in giro, anche perchè dopo 5 edizioni di questo programma, compresi i “vip” che hanno popolato le altre trasmissioni che li accolgono come concorrenti, vale davvero tutto, quindi qualsiasi nome è papabile (Papa e Mattarella a parte).

Tornando però alla questione opinionisti, benvenuta dunque alla Gatta che si aggrotterà a fianco della furbissima Volpe nel prossimo Grande fratello vip, Edoardo Bennato benedirebbe cosi :