Non poteva rimanere un caso isolato. La chiusura del Tg8 porta inevitabilmente con sé altre novità relative al palinsesto di Tv8. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, a dover rivedere i propri piani sarà pure Ogni Mattina.

Il progetto del morning show non sta dando i risultati sperati e ai piani alti dell’azienda il malumore per i risultati deludenti sarebbe fortemente venuto a galla. L’intenzione sarebbe pertanto quella di portare al termine la stagione, confermando la chiusura a giugno, per poi non far ripartire la trasmissione per la stagione 2021-2022.

Ma non sarebbe finita qui. A quanto ci risulta si starebbe valutando la riduzione del format a due ore, con la chiusura a mezzogiorno anziché alle 14. La data in cui prenderà il via il “dimezzamento” ad oggi non è nota, tuttavia si potrebbe pensare alla Pasqua come linea di passaggio alla nuova versione.

Al centro della scena finiscono inevitabilmente gli ascolti negativi del programma che nel corso di otto mesi ha visto la nascita di due (e a volte tre) blocchi per isolare i dati migliori. Escamotage che però non hanno giovato, spingendo Ogni Mattina in pianta stabile ben sotto l’un per cento di share.

Il talk ha inoltre subito una metamorfosi ripartendo lo scorso gennaio senza Alessio Viola e con la sola Adriana Volpe al timone. Con l’addio del capo-progetto originario Alessandro Banfi, il programma ha quindi sposato un racconto più leggero, con volti e rubriche nuove. Ecco allora l’innesto, tra gli altri, dell’ex iena Cristiano Pasca e Lorenzo Farina.

Non una scelta azzeccatissima, dal momento che l’anno nuovo è stato dominato dall’avvio della campagna vaccinale e da una crisi di governo, con tanto di cambio di premier, che hanno inevitabilmente penalizzato la cronaca rosa.

In caso di saluti anticipati, non è escluso che Tv8 viri sulla messa in onda di film tv che durante le festività natalizie hanno riscosso grande successo.