Ogni Mattina riparte lunedì 18 gennaio, dopo un mese di stop legato sia alle festività natalizie, sia ai visibili cambiamenti che ci saranno nel programma di Tv8, che da lunedì prossimo rimarrà nelle mani della sola Adriana Volpe, dopo che Alessio Viola si è congedato dalla trasmissione lo scorso 18 dicembre (e con lui anche il capo progetto Alessandro Banfi).

Si apre quindi un nuovo capitolo per Ogni Mattina, che decide di virare le proprie quattro ore di diretta verso un racconto più leggero della realtà. Nel programma non mancheranno comunque conferme rispetto a quelli che sono stati i primi sei mesi di trasmissione. Con Adriana Volpe, infatti, tornerà Giovanna Ciacci, con le sue pagelle e con due nuove rubriche (Il calendario di Ciacci e Top of the post), Roberto Alessi con il suo Borsino, fatto di Up e Down, LaMario, che era già entrata in corso d’opera a Ogni Mattina, prima nel ruolo di inviata, poi diventando sempre più spesso ospite in studio con Alessio Viola.

Tante new entry in quello che pare essere essere il cast fisso della nuova Ogni Mattina: arriveranno Lorenzo Farina, già volto di Vieni Da Me, che si occuperà anche qui di social, lo psicologo Paolo Quaranta, la scrittrice Chiara Moscardelli (anche lei vanta alcune ospitate nel programma condotto fino allo scorso giugno da Caterina Balivo) e l’ex iena Cristiano Pasca.

La straordinaria coincidenza che vede due volti legati, più o meno direttamente a Vieni Da Me, forse non dovrebbe stupire dato che secondo quanto riportato da Dagospia sarebbe in arrivo nel gruppo autorale di Ogni Mattina Cecilia Tanturri, che è stata curatore del talk show pomeridiano andato in onda per due stagioni su Rai 1. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali della notizia, ma la presenza di Farina e della scrittrice Chiara Moscardelli sembrano delle buone spie a conferma dell’arrivo della Tanturri nel ruolo di capo progetto.

Il racconto di Ogni Mattina partirà dalla quotidianità e per farlo lo studio sarà collegato ogni giorno con sei persone che permetteranno attraverso le loro storie e le loro domande di affrontare varie tematiche durante la lunga diretta. Non mancheranno poi delle rubriche che si alterneranno fra loro nelle varie giornate, come ad esempio Un Santo in Paradiso, curata dal giornalista di cronaca rosa Santo Perotta, oppure Cheap & Chic di Rosanna Cancellieri.

Avranno una propria rubrica (Mi piaci un B8) anche Lorenzo Campagnari – autore storico di X Factor, che ha condiviso l’esperienza professionale con Alessandro Cattelan per ben sei anni – e Annie Mazzola, che commenterà con Passo Falso gli scivoloni della settimana, sia in televisione che sui giornali. Ad Ogni Mattina saranno poi dedicati spazi al fitness e al mondo degli animali, oltre che alla cucina.

Cambia la squadra di inviati, dove rimangono Daniele Piervincenzi, che continuerà a raccontare l’Italia attraverso le sue inchieste, Luca Calvani e Fabio Persico, mentre arrivano Bellamy, attenta osservatrice del mondo afroitaliano, i parroci Don David Maria Riboldi e Don Ernesto Piraino e la genderqueer Stephanie Glitter. Verrà inserita anche una giusta dose di ironia e comicità con I Sansoni e la iena e conduttore radiofonico Mitch, che si cimenterà in scherzi telefonici e candid camera.

In questa rivoluzione di Ogni Mattina sopravvivono le interviste di Adriana Volpe, che la prossima settimana accoglierà nel proprio salotto, rinnovato anche nella scenografia, Ilona Staller (Cicciolina), Carla Fracci e Filippo Magnini.

In arrivo quindi una macedonia di ingredienti, che dovrà fidelizzare nuovamente il pubblico, che, dopo aver lasciato a dicembre Ogni Mattina, ritroverà lunedì prossimo un programma completamente trasformato.