Ogni Mattina, il programma di infotainment di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, cambierà veste a partire dal prossimo 11 gennaio.

Adriana Volpe, infatti, verrà promossa conduttrice unica mentre Alessio Viola lascerà la conduzione così come Alessandro Banfi, capo progetto per quanto concerne la parte relativa all’informazione, lascerà la trasmissione.

Ciò sta a significare che Ogni Mattina, sostanzialmente, non sarà più un programma di infotainment ma un contenitore virato maggiormente, se non unicamente, sull’intrattenimento, stando a quanto recita il comunicato ufficiale (“Ogni Mattina sposa la linea dell’intrattenimento, con la confermatissima Adriana Volpe, regina di quel segmento”).

Le motivazioni ufficiali, alla base di questa decisione, hanno a che fare con le risposte fornite dal pubblico di Tv8 che preferisce, quindi, l’intrattenimento anziché le proposte di informazione della rete:

A sei mesi dal debutto, Ogni Mattina rafforza la sua vocazione all’intrattenimento, riportando il morning show a un linguaggio più leggero e coerente con la linea editoriale del canale. TV8, infatti, ha una identità molto riconoscibile, basata proprio sull’intrattenimento, che il pubblico ha sempre dimostrato di preferire rispetto alle proposte di informazione.

Per la cronaca, Alessio Viola, dopo l’esperienza di Ogni Mattina, condurrà Venti20…Quasi21, che andrà in onda, in prima serata su TV8, il prossimo 23 dicembre.

Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, quindi, Ogni Mattina dirà addio al comparto informazione, una scelta che si presta a molteplici interpretazioni.

Se da una parte, infatti, risiedono tutte le precitate valutazioni del caso, dall’altra parte, ci sono i legittimi dubbi sulla scelta di rinunciare all’informazione in un contesto delicato come quello che stiamo attraversando.

C’è da sottolineare, inoltre, che, a sei mesi dal debutto, il programma ha subito varie trasformazioni.

Dopo una partenza non esaltante dal punto di vista degli ascolti (vi ricordate il post di Giancarlo Magalli su Facebook con quel famoso 0,9%?), Ogni Mattina, come già anticipato, è stato più volte ricorretto in corsa: dal blocco unico con il telegiornale all’interno, si è rapidamente passati alla divisione in due parti del programma e alla nascita del blocco Ogni Mattina-Dopo il Tg, con l’intento di escludere il tg dal dato finale e mettere in atto lo scorporo dei dati. Ad ottobre, inoltre, i blocchi sono diventati addirittura tre, con la nascita del segmento Prima del Tg.

In un’occasione, Adriana Volpe ha anche sbandierato un successo che, nella realtà dei fatti, non era così evidente.

Alla luce di tutto ciò, dalle correzioni in corsa, si è passati ad un cambio più radicale. Nel 2021, vedremo se darà i frutti sperati.