Magalli torna a pungere la Volpe: "0,9%". Come lo share di Ogni Mattina

Di Massimo Falcioni martedì 7 luglio 2020

Giancarlo Magalli torna a pungere Adriana Volpe, senza citarla: "0,9%, chi vuole capire capisce". E per capire basta scrutare gli ascolti di lunedì di Ogni Mattina: 0,9%, pari a 79 mila spettatori

La giostra delle polemiche può ripartire. Giancarlo Magalli torna a pungere Adriana Volpe anche se di Adriana Volpe non parla mai apertamente. Il nome non esce mai fuori, ma basta una semplice percentuale, sparata senza commenti su Facebook per far drizzare le antenne agli utenti.

“0.9%”. Con tanto di faccina che invita a far silenzio. “Chi deve capire capisce”, aggiunge il conduttore de I Fatti Vostri. E per capire basta scrutare gli ascolti totalizzati lunedì 7 luglio da Ogni Mattina, contenitore di Tv8 che la Volpe conduce assieme ad Alessio Viola: 0,9% per l’appunto, pari a 79 mila spettatori.

Trattasi del minimo storico per la trasmissione, partita esattamente una settimana fa, che non ha mai superato le 100 mila ‘teste’ e l’1,1% di share.

Lo scorso febbraio, ospite a La Settimana Ventura, Magalli auspicò di arrivare ad un chiarimento con l’ex collega: “Non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due. Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni".

Tutto ebbe inizio, almeno pubblicamente, il 28 marzo 2017. In un momento di distensione Magalli affrontò l'argomento della vecchiaia: "Sappiatelo, la terza età si è spostata e io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i 75 anni", sottolineò il padrone di casa, all'epoca ancora non 70enne. "A luglio non fai 70 anni? E' un bel traguardo", replicò la Volpe. La reazione di Magalli fu però stizzita: "Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l'età che c'hai te. Ma fasse l'affari tuoi, no eh? Proprio non è capace".