La diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è stata una brutta vicenda cominciata nel 2017 da una lite a I fatti vostri, ma dopo l’ultimo risvolto è come rivedere una scena in bianco e nero con gli effetti delle pellicole invecchiate male a seguito.

Sì, se ne può parlare al passato e se lo si può fare è perché qualcosa evidentemente è accaduto.

Magalli e Volpe, il lieto fine: “Come se tutto fosse stato un assurdo equivoco”

A mettere la parola ‘fine’ è lo stesso Magalli che, a distanza di 7 anni e tramite un’intervista rilasciata al Corriere della sera, conferma il colpo di scena. L’ex conduttore de I Fatti Vostri ha raccontato il lieto fine così:

“L’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo“.

E’ di qualche giorno fa la conclusione della vicenda giudiziaria fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo è stato giudicato colpevole di diffamazione verso Adriana Volpe a causa di un commento ritenuto sessista, postato dal presentatore su Facebook. E’ stato condannato a pagare una multa di 700 euro, oltre alle spese processuali, e a risarcire con 5.000 euro la parte lesa.

Nell’arringa finale, l’avvocato della Volpe ha spiegato che la sua assistita ha subìto ripercussioni della vicenda sia sulla vita professionale che privata: “perché purtroppo è passato il messaggio che ha lavorato in Rai non perché sia una conduttrice capace e preparata, ma perché avrebbe fatto favori sessu4li“. La risposta da parte della difesa di Magalli ha evidenziato e sottolineato che la frase scritta su Facebook non aveva alcun significato a sfondo sessuale ed è stato frainteso.

La sentenza si aggiunge a quanto accaduto nel 2021, quando a Magalli fu richiesto il pagamento di un risarcimento provvisorio pari a 25mila euro, oltre a una multa di 14 mila euro e al pagamento delle spese legali, per aver fatto nuovamente riferimenti e allusioni su Adriana Volpe e la sua carriera tv in un’intervista al settimanale Chi.

Magalli-Volpe, a quando un’ospitata di ricongiungimento?

Dunque, dopo 7 anni si conclude una delle vicende più controverse davanti e dietro lo schermo. Una storia che ha incuriosito e diviso al contempo, pro e contro non sono mai mancati, le polemiche hanno riempito pagine di giornali e i social – per un certo periodo – non hanno parlato d’altro. Frecciate e strascichi portati anche in altri programmi tv. Insomma, una guerra tra le telecamere e i tribunali.

Ora che succederà? Teniamo bene a mente le parole di Magalli: “con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme”. La Volpe oggi è nel cast di BellaMa’ nel pomeriggio di Rai 2, mentre il buon Magalli ha una rubrica fissa settimanale a I Fatti Vostri. Che si possa ripartire da un’ospitata di ricongiungimento? Ora è possibile, ma dove? Qualcuno si accaparrerà l’incontro?