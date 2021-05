Quella che sta terminando per Adriana Volpe è stata una stagione televisiva bella e difficile allo stesso tempo. Bella e anche stimolante perchè l’ha vista alla conduzione di un programma del day time dopo l’esperienza positiva del Grande fratello vip 4. Adriana è stata, anzi è, la conduttrice del programma di varietà Ogni mattina, in onda su Tv8. Le intenzioni della rete free generalista del gruppo Sky erano piuttosto evidenti, cercare cioè di fare concorrenza alle grandi reti generaliste del panorama televisivo nostrano con un prodotto che strizzasse l’occhio ai programmi di infotainment delle medesime.

Ecco dunque che Ogni mattina è sembrato fin da subito una sorta di clone di Unomattina, Mattino 5 e Vita in diretta, tanto per citare le trasmissioni più note di questo filone televisivo. Tv8 però ha un target ben preciso di pubblico che molto probabilmente cerca altro rispetto a quel genere di programmi. Ogni mattina non ha mai sfondato, tanto che nelle ultime settimane ha dovuto cedere spazio. Detto questo occorre dire che il programma è sempre stato confezionato con dignità e professionalità e se la trasmissione non ha mai davvero spiccato il volo, il motivo probabilmente nasce proprio dal fatto che alcune pietanze in alcuni ristoranti con una clientela ben precisa, non possono essere servite.

Adriana Volpe però ha sempre condotto il programma con professionalità, al netto della questione di cui sopra, ma a questo punto è interessante notare il fatto che quel tipo di televisione -forse- non è adatta ad una rete come Tv8, ma lo stesso prodotto presentato su un canale generalista come potrebbe essere Canale 5 troverebbe una degna dimora. Si chiuderà quindi a fine stagione l’esperienza di Adriana Volpe a Tv8. Sulla base di un discorso di questo tipo giungono indiscrezioni dal quartier generale di Cologno Monzese che parlerebbero di un prossimo approdo di Adriana Volpe a Mediaset, anzi pare che la cosa sia già fatta. Tutto ciò potrebbe avverarsi già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso più corposo di Adriana Volpe nel palinsesto prossimo futuro di Canale 5, proprio in trasmissioni di infotainment la cui collocazione naturale sarebbe -per esempio- nel pomeriggio della rete ammiraglia di casa Mediaset.

Registriamo dunque queste voci provenienti da Mediaset per un rinnovo del suo parco conduttori, cui andrebbe ad aggiungersi anche quella del ritorno presso il biscione di un Enrico Papi, la cui conduzione di Scherzi a parte sarebbe solamente una marcia di avvicinamento a Canale 5, a cui potrebbero aggiungersi altri impegni strada facendo.